لتكون أقرب لمشتركيها ..زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد آخر في الحويجة

(المستقلة)..أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد اخر جديد في محافظة كركوك – قضاء الحويجة –شارع الأطباء –خلف مركز الشرطة وبالتعاون مع وكيلها المعتمد “شركة الأقاليم”. لتكون أقرب لمشتركيها ولتلبية احتياجاتهم، ولما تمثله محافظة كركوك من أهمية كبيرة للشركة.

وذكر ليث العبيدي “تماشيا مع استراتيجية شركتنا الهادفة الى توسيع الرقعة الجغرافية لمراكز خدمتها، بادرنا إلى افتتاح مراكزنا المعتمدة انطلاقاً من حرصنا على تسهيل حصول مشتركينا على بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم”.

واضاف ان “هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين”.

واشار العبيدي الى ” ان مركز الحويجة الذي نفتتحه اليوم يؤكد على مدى التزامنا بالتواصل مع مشتركينا أينما كانوا، ومع عودة الأمور الى طبيعتها في محافظة كركوك وبشكل خاص قضاء الحويجة، كنا الشركة الأولى التي بادرت بافتتاح مراكزها في مختلف أنحاء العراق، انطلاقاً من حرصنا الدائم على توفير الخدمات المقدمة من قبل زين العراق للمشتركين من بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم، كما واجهنا كل التحديات والصعوبات لإعادة تأهيل الشبكات والبنية التحتية للاتصالات في المحافظة بوقت قياسي.”

يذكر أن شركة زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق. وهي تبحث باستمرار عن كيفية استقدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق، من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع