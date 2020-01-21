لبنى عبد العزيز: أخشى الموت وحيدة

المستقلة / تصدرت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبكائها في عزاء زميلتها ومواطنتها النجمة ماجدة.

وكشفت لبنى في تصريحات صحفية عن سبب بكائها الشديد في عزاء ماجدة التي توفيت الخميس الماضي، قائلة: “ماجدة كانت صديقة عمري، وتسأل عني باستمرار، آخر مرة رأيتها كنا عند نادية لطفي، وما جعلني أتأثر بشدة، هو أن يكون مصيري الموت بمفردي”.

وكان مقطع فيديو قد تداول على نطاق واسع، للفنانة لبنى عبد العزيز، من العزاء، وهي تبكي مبدية تخوفها من الموت بمفردها، كما شكت من عدم سؤال أحد عنها للفنانتين دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، لتقدم الأخيرتان الاعتذار لها عن التقصير في حقها.

وأضافت لبنى في تصريحاتها: “أنا محبوبة من كل الناس الحمد لله، لست مختلطة بالوسط الفني الآن، ومن الفنانات اللاتي يحرصن على السؤال عني كل فترة، حبيبتي نادية لطفي وميرفت أمين وسمير غانم”.

وأردفت: “سعيدة جدا بمشواري وأعمالي الفنية التي قدمتها لجمهوري، كنت حريصة على تقديم الأدوار المميزة التي تليق بي وبالمشاهدين، ورفضت لعب الأدوار التافهة”.

وبسؤالها عن إمكانية عودتها للفن خلال الفترة الحالية، قالت: “كما قلت كنت حريصة في مشواري الفني، (مش هاجي دلوقتي في آخر أيامي وألبخ بمعني أضيع آخر أيامي)”.

وعن إمكانية كتابة مذكراتها تمهيدا لتقديم شخصيتها في عمل فني، قالت: “لا مش بفكر ولا هفكر أكتب مذكراتي”.

وكانت لبنى عبد العزيز أول الحاضرين في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي، في مسجد عمر مكرم بمشاركة العديد من النجوم منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإلهام شاهين وليلى علوي وشهيرة ونرمين الفقي ودنيا عبد العزيز ورانيا محمود ياسين والإعلامي وائل الإبراشي ومحمود قابيل وعزت العلايلي وسمير صبري ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وأيمن عزب ورشوان توفيق.

وكانت لبنى عبد العزيز قد أطلت مؤخرا في صورة نشرتها الفنانة إنجي وجدان التي ظهرت معها، وعلقت عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، قائلة: “مع أحلى ممثلة وإنسانة”.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي إنجي وجدان، ومن محبي لبنى عبد العزيز التي ظهرت بإطلالة رقيقة ومميزة تتحدى الزمن رغم تقدمها في السن وتجاوزها الـ83 عاما.