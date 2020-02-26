لبنان يقر قانون تشريع زراعة “الحشيشة”

(المستقلة)..أقرت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي فرزلي وعدداً من النواب إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) للإستخدام الطبي وتحويله الى الهيئة العامة لمجلس النواب.

فور بدء الجلسة، طلب النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن الكلام بالنظام، وأبدى ملاحظاته على الاقتراح، وانسحب نواب الكتلة من الاجتماع.

وقال فرزلي، “كان اجتماع اللجان المشتركة لدراسة مشروع زراعة القنب الهندي من أجل الإستخدام الطبي والصناعي”.

وتابع، “وجهت الشكر للجان الفرعية التي تألفت ودرست على مدى اشهر برئاسة ياسين جابر هذا الاقتراح دراسة علمية، واستعانت بخبرات وطنية ودولية وبخبرات استطاعت ان تضيء على الواقع العالمي بالنسبة لاستعمال هذه الزراعة، من أجل الغاية الصناعية والاستخدام الطبي”.

وأضاف فرزلي، ” النواب ناقشوا هذا الموضوع بعمق كامل, ونستطيع أن نقول وفقاً لدراسة ماكينزي إن “هناك إمكانية مردود إقتصادي وجدوى إقتصادية هائلة للبلد جراء هذه الزراعة، كما انها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من أجل زراعة الحشيش, لذلك كان التصديق على هذا الاقتراح بأكثرية ساحقة من النواب”.

من جهته، أشار النائب شامل روكز في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، الى “أننا أقرينا اليوم في اللجان المشتركة اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي وتمت احالته الى الهيئة العامة”.

وتمنى “اقراره قريباً وتنظيم هذا القطاع الزراعي والتجاري نظراً لمردوده العالي الدي يقدر بمليار دولار سنوياً للدولة اللبنانية”.

المصدر: ليبانون ديبايت