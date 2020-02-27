لبنان يعلن عن اصابة ثالثة بكورونا

(المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة “تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 “.

وقالت الوزارة ان الحالة “هي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط الجاري”.

واشار البيان الى إحضار الشخص من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة. “وهو حاليًا موجود في غرفة العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالته مستقرة”.

وناشدت الوزارة، في بيان، “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي. وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورًا على الرقم 76952699”.

من جهة اخرى تحدثت معلومات ان مستشار وزير الصحة اللبناني د. رياض فضل الله مصاب بفيروس كورونا، وهو كان عاد إلى لبنان من إيران على متن الطائرة التي حملت المصابة الأولى تغريد صقر وأعلن يومها في تسجيل صوتي قراره بالحجر على نفسه.

وقال موقع IMLebanon ان فضل الله بصحة جيدة، ولا عوارض كورونا عليه حتى الآن، علما انه لا يزال في مرحلة العزل.

ولفت فضل الله الى انه امتنع عن ارسال اولاده الى المدرسة.