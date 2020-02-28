لبنان يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، اليوم الجمعة، عن تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورنا المستجد «كوفيد 19» وهي الرابعة من نوعها.

وقال المستشفى وهو المعتمد لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول الفيروس أن الحالة الجديدة ادخلت إلى وحدة العزل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المستشفى 25 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي.

وأشار إلى أنه أجرى فحوصات مخبرية لـ 34 حالة جاءت نتيجة 33 حالة منها سلبية وحالة واحدة إيجابية.

ولفت المستشفى إلى أن منطقة الحجر الصحي تستقبل «حتى اللحظة 20 حالة علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء أتت سلبية».

وقال «إن وضع أول حالتين للمصابتين بالفيروس مستقرة وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم أما بالنسبة للمريض الذي شخص بالأمس وهو من التابعية الإيرانية وهو متقدم في السن ويعاني من أمراض مزمنة فإن حالته غير مستقرة وهو يخضع للعلاج».

وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية أعلنت عن وقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا للفيروس وان القرار يشمل دول الصين وكوريا الجنوبية وايران وايطاليا وعند الاقتضاء دول اخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورنا المستجد « كوفيد 19».

كما اعلن مجلس الوزراء في جلسته اليوم ان وزير التربية سيصدر خلال 48 ساعة قرارا حول امكان اغلاق المدارس لفترة اسبوع قابلة للتجديد او عدم الاقفال بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.