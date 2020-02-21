لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

(المستقلة- ممدوح بليغ/ أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الجمعة تسجيل اول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في لبنان.

وقال حسن في مؤتمر صحفي ان الحالة المصابة لامرأة تبلغ من العمر 45 عاما كانت قادمة من مدينة (قم) الايرانية لافتا في الوقت نفسه الى انها بصحة جيدة ولا تعاني من تداعيات خطرة، بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

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وأشار الى وجود حالتين مشتبه بهما سيتم نقلهما الى مركز للحجر الصحي في مستشفى حكومي في بيروت.

وأكد أن الإجراءات في مطار بيروت جادة وتتم متابعة حثيثة لكل الوافدين من الدول التي اعلن عن تسجيل إصابات فيها مشددا على ان حالة الهلع المفرطة في التعبير عن الوباء «غير ضرورية في هذا الوقت».

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.