لبنان: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية تخطت 49%

(المستقلة)… أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، في مؤتمر صحفي، ليل الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية بلغت 49.2%.

وأشار الوزير المشنوق أن “النسبة النهائية للاقتراع في كل لبنان بلغت 49.20%”، لافتًا إلى أنه رغم بعض المخالفات لا جرحى ولا حوادث جدّيّة ولم يقفل أي مركز اقتراع”، واصفًا ما حصل اليوم بـ”العرس الديمقراطي”.

وأعلن الوزير المشنوق عن وجود 800 ألف ناخب جديد منذ انتخابات العام 2009. ووجه الشكر إلىً “كل الإداريين وقوى الأمن والجيش والأمن العام وغرفة العمليات المركزية والقضاة وكل من شارك بنجاح العرس الديمقراطي”.

وقال “كان يومًا انتخابيًا أبيضًا رغم بعض المخالفات”، مشيرًا إلى وجود بعض التجاوزات وإشكالات أمنية وأنه تم معالجتها بسرعة”.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية أن الثنائي الشيعي (حركة أمل، وحزب الله)، فازا بكل المقاعد النيابية الشيعية في لبنان وعددها 27 مقعدا.

وانتهت العملية الانتخابية في لبنان، عند الساعة السابعة من مساء الأحد (1600 بتوقيت جرينتش)، لاختيار 128 نائبًا، سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربعة أعوام في البرلمان، وأقفلت صناديق الاقتراع، للبدء بفرز الأصوات.

ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نداءً إلى اللبنانيين قبل حوالي ساعة من إقفال صناديق الاقتراع، دعاهم فيه إلى ممارسة حقهم في الاقتراع والإقبال على التصويت.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقرّ في يونيو من العام الماضي، القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي يعتمد النظام النسبي.(النهاية)