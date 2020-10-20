لبنان : غضب ناعم ينفجر ضد رئيس البرلمان نبيه بري

لبنان : غضب ناعم تفجر، الثلاثاء، في العاصمة بيروت، حيث طلبت نساء لبنانيات من رئيس البرلمان نبيه بري، الرحيل عن منصبه، معتبرين أن المجلس بات غير شرعي.

وتحت شعار “ثورة شرعية لمحاربة مجلس لا شرعي”، نظمت النساء مسيرة باتجاه مقر إقامة نبيه بري، داعيات إياه والنواب إلى الاستقالة.

ووفق مراسلة “العين الإخبارية”، انطلقت المظاهرة من منطقة فردان بإتجاه عين التينة في بيروت.

ورفعت المحتجات شعارات عدة تنديدا بالفساد وتشريعه من قبل مجلس النواب، وذلك وسط انتشار أمني كثيف من عناصر قوى الأمن والجيش.

وخلال المظاهرة، توجّهت إحدى السيدات بكلمة باسم النساء، أكدت فيها أن المجلس بات غير شرعي، وأنه على النواب التقدم باستقالتهم فورا.

وقالت: “نحن لسنا في دولة ديمقراطية، بل في حكم عصابات عندما تتفق تسرق البلد، وعندما تختلف تحرق لبنان، وأكبر دليل انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر العاصمة وذهب ضحيته آلاف الجرحى والقتلى”.

وتابعة متوجهة إلى بري المعروف بأنه حليف حزب الله، قائلة: “كل شيء يتغير إلا رئيس البرلمان (نبيه بري) باق منذ عشرات السنوات، ويظنّ أنه المنقذ، إنما هو في الحقيقة حارس أمراء الطوائف لاستغلال المحرومين لصالح اللصوص”.

وحذرت من أن “البرلمان اللبناني بات في حاجة مستمرة لضرب الاستقرار والنظام الاجتماعي”.

وقالت: “مجلسكم فاقد للشرعية، وأنت جالس على الكرسي منذ عشرات السنين غصبا عن إرادة الشعب”.

وجددت النساء رفع شعار “كلن يعني كلن” في إشارة إلى مسؤولية جميع الزعماء والسياسيين عن الفساد في لبنان، مشددن على أنهن “في ثورة ضد منظومة الفساد”.

وتعتبر مسيرة النساء من التحركات القليلة التي تنتظم باتجاه مقر رئيس البرلمان، حيث لطالما واجهت احتجاجات مماثلة قمعا وعنفا من قبل أنصار بري.