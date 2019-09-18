لبنان توقف عشرات المهاجرين غير الشرعيين

(المستقلة)… أوقفت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني مركبا صغيرا على متنه أكثر من 41 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني أن الدورية البحرية أوقفت على بعد 15ميلا من الشاطئ الممتد بين منطقتي أنفة والقلمون شمال لبنان مركبا على متنه 17 رجلا و14 امرأة و10 أطفال من الجنسيتين اللبنانية والسورية كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وهي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر.

ويعاني آلاف اللبنانيين وكذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون أوضاعا اقتصادية متردية تدفعهم للتفكير في ترك لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية في محاولة للوصول إلى جزيرة قبرص القريبة من لبنان، ومنها إلى أوروبا.

وفي يوليو الماضي، أوقف الجيش في المنطقة نفسها مقابل شاطئ القلمون، مركبا وعلى متنه 10 سوريين أثناء محاولتهم مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية. (النهاية)