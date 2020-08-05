لا وفيات بسبب كورونا في ميسان رغم ارتفاع عدد الإصابات  

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. أكدت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عدم تسجيلها أي حالة وفاة بسبب الإصابة بفايروس كورونا اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع عدد الإصابات.

وقالت الدائرة في بيانها اليوم تم تسجيل ( 104) إصابة وشفاء (69) حالة ولم تسجل اية حالة وفاة .

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة في إحياء ( قطاع 30 ، حي الوحدة ، ابو رمانة ، الشبانة ، العمارات ، نهاوند ، حي المعلمين الجديد ، حي السجاد ، حي الجهاد ، الزيوت ، الدبيسات ، دور النفط ، مغربة ، حي الحسين القديم ، حي الشرطة ، عواشة ، حي الشهداء ، حي الثورة) فضلا عن الاقضية والنواحي (كميت ، الميمونة ، المجرالكبير ، قلعة صالح، المشرح ، علي الغربي ، الكحلاء)

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 291 هذا وقد تم اخذ كافة الاجراءات العلاجية بحق المصابين وحسب حالتهم الصحية..

ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظاً على الوضع الصحي الحالي..