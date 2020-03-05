لا تتخلى عن ملابسها.. دوقة كامبريدج تظهر بـ معطف ارتدته منذ 13 عاما

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقت ارتدت كيت ميدلتون صاحبة الـ 38 عاما معطفا أنيقا، كانت قد ظهرت به لأول مرة قبل 13 عاما عندما انضمت إلى صديقها ويليام لحضور حفل عيد ميلاد ابن عمها بيتر فيليبس الثلاثين في نوفمبر 2007.

من المعروف عن دوقة كانبريدج إعادة تدوير ملابسها وارتدائها أكثر من مرة بأكثر من طريقة، ومنها هذا المعف التي ارتدته عدة مرات، كان من ضمنها أيضا عشاء عيد ميلادها السادس والعشرين في يناير 2008 حينما تخرج الأمير ويليام من سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويبدو أن المعطف من تصميم أوليفيا ظل في الخزانة طوال هذه السنوات، مما يعني أن كيت لا تتخلى عن ملابسها مهما مر وقت على ارتدائها.