لا إصابات بكورونا في كوردستان اليوم الخامس على التوالي

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضي، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة)… اليوم أن عدد الاشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي (8410) شخصا بقي منهم الان (1491) في (32) مكانا منهم (417) في اربيل و(219) في السليمانية و(826) في دهوك و(29) في رابرين، مضيفا ان (6919) شخصا خرجوا من الحجر بعد ان اتموا المدة المقررة وهي 14 يوما، مبينا انه تم حجر (63) شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وفيما يخص مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فقد اكد البيان ان الوزارة اجرت (1123) فحصا، منها (446) فحصا في اربيل و(217) فحصا في السليمانية و(450) في دهوك و(7) فحوصات في حلبجة و(3) فحوصات في سوران، مبينا ان النتائج الفحوصات كانت جميعها سلبية (ليس هناك مصابون جدد).

وبشأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان، أشار البيان الى ان (337) شخصاً اصيبوا بالفيروس، توفي منهم (4)، مؤكدا اكتساب (304) مصابا الشفاء التام، فيما يخضع الباقون تحت العناية الطبية.

ووجه البيان الشكر للاطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الطبية المتواجدين في ميادين العمل، مطالبا المواطنين بعدم الخروج من بيوتهم باي شكل من الاشكال والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والاتصال بالخط الساخن للوزارة (122) في الحالات الضرورية.( النهاية)