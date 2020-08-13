لايبزيغ يلقن أتلتيكو مدريد درسا ويتغلب عليه ويبلغ المربع الذهبي

(المستقلة)… لعله أكبر إنجاز له، إذ بلغ فريق لايبزيغ الألماني الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني وليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

لقن فريق لايبزيغ الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز عليه 2 / 1 الخميس في دور الثمانية للبطولة. وبهذا الفوز حجز لايبزيغ موقعه للمرة الأولى في تاريخه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزيغ على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط. وفي الشوط الثاني، ترجم لايبزيغ تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، انتزع لايبزيغ الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.

ويلتقي لايبزيغ في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 / 1 أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.

وعلى عكس المتوقع، كانت الهيمنة لفريق لايبزيغ خلال معظم أوقات المباراة وخصوصا في الشوط الأول من المباراة حيث استغل الفريق الألماني لياقته البدنية العالية وسرعة لاعبيه للسيطرة على مجريات اللعب وحاصر أتلتيكو في نصف ملعبه معظم الوقت.

ويشار إلى ان عشاق كرة القدم على موعد يوم غد مع مباراة أخرى بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني. (النهاية)