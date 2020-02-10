لايبزيج الناجي الوحيد من نيران بايرن ميونيخ هذا الموسم

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فرض فريق لايبزيج نتيجة التعادل السلبي على مضيفه بايرن ميونيخ، مساء الأحد، في الجولة 21 من الدوري الألماني، ليصبح الناجي الوحيد من نيران الفريق البافاري هذا الموسم.

وبات لايبزيج أول فريق ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه هذا الموسم أمام بايرن ميونيخ، سواء في مسابقتي الدوري والكأس في ألمانيا، أو دوري أبطال أوروبا.

هجوم ضاري رغم تذبذب النتائج:

بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني في آخر 7 نسخ، يملك ثاني أقوى هجوم في البوندسليجا هذا الموسم، بتسجيله 58 هدفا في 21 مباراة، متأخرا بفارق هدف وحيد عن بروسيا دورتموند صاحب الهجوم الأقوى.

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وعانى بايرن من تذبذب النتائج هذا الموسم في الدوري، وفقد الصدارة في عدة جولات، حيث أنه تعثر في 8 مباريات بالخسارة 4 مرات والتعادل في مثلها.

وعلى الرغم من ذلك فإن الفريق البافاري لم يفشل في هز شباك منافسيه في الدوري قبل مواجهة لايبزيج، وكذلك في كأس ألمانيا، الذي خاض فيه 3 مباريات سجل فيها 9 أهداف.

سجل أوروبي مرعب:

خاض بايرن ميونيخ 6 مباريات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فاز فيها جميعا وسجل خلالها 24 هدفا، ما يجعله الفريق الأكثر تسجيلا حتى الآن في النسخة الحالية من البطولة.

ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق هدفين عن وصيفه النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج النمساوي سابقا، المنتقل حديثا إلى دورتموند.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيلتقي في دور الـ16 للبطولة الأوروبية مع تشيلسي الإنجليزي، صاحب ثالث أضعف دفاع بين المتأهلين للدور الثاني بـ9 أهداف، بعد أتالانتا الإيطالي الذي استقبلت شباكه 12 هدفا، وتوتنهام الإنجليزي الذي تلقى 14 هدفا، منها 10 أمام بايرن.

الاستثناء الوحيد:

وقبل مواجهة لايبزيج، فشل بايرن في التسجيل في مباراة وحيدة هذا الموسم، كانت أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، حيث خسر 0-2 في أغسطس/آب الماضي، في أول مباراة لعبها هذا الموسم.

وبين مباراتي دورتموند ولايبزيج، لعب بايرن 29مباراة أحرز خلالها 91 هدفا، بمعدل يزيد عن 3 أهداف للمباراة الواحدة.