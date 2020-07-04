لاول مرة منذ ٥٠ عاماً.. العراق يفوز بمنصب دولي

(المستقلة)… أعلنت وزارة التربية عن فوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة العلوم والثقافة “الالكسو” الدولية وذلك للمرة الاولى منذ ٥٠ عاما.

وقالت في بيان لها إن وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف هنأ المثقفين والاكاديميين كافة، بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة الالكسو والذي لم يحصل عليه منذ ٥٠ عاماً”.

وأضاف أنه “وبعد جهود مضنية قامت بها اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم لسنتين متتاليتين ، تكلل اليوم الرابع من تموز بمصادقة منظمة الالكسو على هذا الفوز في دَورتها 113 التي عقدت عن بعد بعد تنافس شديد بين سبع دول عربية “.

والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الاقليمي والقومي والتنسيق فيما بينهما المشترك فيما بين الدول العربية الأعضاء. وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم الإعلان رسميا عن قيامها بالقاهرة يوم 25 جويلية/ يوليو 1970. (النهاية)