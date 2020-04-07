لامبورجيني تصنع أقنعة الوجه بدلًا من السيارات

المستقلة /ضمن جهودها الرامية لمساعدة البلاد على مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة “لمبورجيني” الإيطالية لصناعة المتخصصة فى صناعة السيارات الفاخرة، تخصيص إحدى مصانعها لإنتاج الأقنعة.

ووفق ما نقلت “مصراوي” عن موقع “إيكونوميك تايمز”، فإن “لمبورجيني” حولت مصنعها الرئيسي في مدينة بولونيا ليعمل على إنتاج أقنعة الوجه بدل السيارات.

ومن المفترض أن يشرف على عمليات إنتاج الأقعنة بإحدى شركات لمبورجيني قسم العلوم الطبية والجراحية التابع لوزارة الصحة الإيطالية.

يذكر أنه قد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مليون حالة أمس الخميس، بينما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 52 ألفا مع اتساع نطاق التفشي في الولايات المتحدة وحدوث قفزة في الأعداد بإسبانيا وإيطاليا، وفق إحصاء “رويترز” للبيانات الرسمية.