مدرب تشيلسي يضع دافيد ألابا ضمن خطته للميركاتو الشتوي

المستقلة … يرغب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، في التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي، لتدعيم صفوف البلوز بعد قرار رفع الحظر من التعاقدات عنه.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن لامبارد يضع النمساوي دافيد ألابا، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، ضمن خطته للميركاتو الشتوي.

وجاء قرار لامبارد، لعدم اقتناعه بأداء الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون بالميري هذا الموسم، مما تطلب نقل سيزار أزبيليكويتا من الجانب الأيمن إلى اللعب كظهير أيسر.

ويستفسر تشيلسي من بايرن ميونخ عن وضع ألابا الذي يعد من أفضل اللاعبين المتاحين بمركز الظهير الأيسر في الميركاتو حاليًا.

وأوضحت “ميرور” أن ألابا لن يحل مشكلة الظهير الأيسر فقط، لكنه سيضيف خبرات جديدة إلى الفريق الذي يعد أكثر عناصره من الشباب.

وشددت على أن أداء تشيلسي في مطلع هذا الموسم أكد حاجة الفريق إلى عناصر أكثر خبرة لمواصلة التطور.