لافروف وظريف سيناقشان المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة والنقل

(المستقلة)… قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيناقش في موسكو يوم 21 يوليو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة والنقل والزراعة.

وأضافت الخارجية الروسية، في تعليقها اليوم: “وعند مناقشة قضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، سيتم النظر في وضع وآفاق تطوير الحوار السياسي، والعلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة الكبيرة، في مجالات الطاقة والنقل والزراعة”.

وسيولي الوزيران، اهتماما خاصا للقضايا المدرجة في جدول الأعمال الدولي – الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والخليج. (النهاية)