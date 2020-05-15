لاعب يدعو للبقاء بالمنزل فيما يسهر مع الفتيات بملهى

دعا مورغان جيبس وايت لاعب خط وسط فريق ولفرهامبتون متابعيه عبر تطبيق “إنستغرام”، للالتزام بالعزلة الذاتية، بينما ذهب هو إلى لندن لحضور حفل ساهر، منتهكا بذلك الحجر الصحي.

وكتب مورغان منشورا عبر تطبيق “إنستغرام” حث فيه متابعيه على عدم الخروج وتخفيف عمل الخدمة الصحية، لكنه تصرف بشكل مختلف قليلا. فقد ظهر اللاعب مع أصدقائه في مقطع فيديو عبر تطبيق “Snapchat” صوره أحد زوار الحفل في جنوب لندن.

وتظهر لقطات من الفيديو وجود عدد كبير من المشاركين في الحفلة يتناولون المشروبات الكحولية ويتنفسون غاز الضحك.

وفي مقطع فيديو آخر من نفس الحفل، ظهرت جورج ستيل وإلما لازار، المشاركتين في برنامج “جزيرة الحب” الشهير في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، بدأ الحفل حوالي الساعة 6 مساء من يوم الخميس 7 مايو، وانتهى حوالي الساعة الثالثة ليلا.

وتفاعلت إدارة نادي ولفرهامبتون مع الموقف، وقالت إنها ستتعامل مع اللاعب كما يجب، ولكن ليس علانية.