لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه

وارتكب اللاعب الأوغندي «تشرشل أواسي» البالغ من العمر 22 عامًا، خطأ دفاعيا قد يغتفر لأي لاعب، لكن زملاءه أبوا ألا يغفروه، وتكالبوا عليه وقاموا بقتله.

وبعد انتهاء مباراة فريقه أمام أحد الأندية في مقاطعة لامو شمال أوغندا، دفع الغضب العديد من اللاعبين إلى لكم وركل “أواسي” قبل أن يتم فصلهم في النهاية.

لكن “أواسي” أراد الانتقام ممن ضربوه؛ فدفع أحدهم من فوق العجلة وأسقطه أرضًا، واندلعت مشاجرة عنيفة انهال فيها اللاعبون بالضرب على أواسي، وتصاعد الشجار حتى أصيب اللاعب بجروح خطيرة لقي على إثرها مصرعه.

🇺🇬 Ugandan defender Churchill Owaci died on Saturday following an assault by teammates over a defensive blunder that led to a goal during a friendly match in Lamwo.#FFP pic.twitter.com/DPcQtalZtt

— Friends of Football (@friendsofutball) October 12, 2020