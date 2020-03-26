لاريجاني: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

(المستقلة)..قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة.

واضاف لاريجاني، في كلمة أدلى بها في مراسم بدء المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي للحرس الثوري في البلاد لمكافحة فيروس كورونا: “لقد شهدنا أن العديد من الدول الأوروبية المهمة التي تتمتع بإمكانيات وصناعات متطورة وتقدم علمي هائل، باتت تعاني اليوم من مشاكل كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، كما أن الولايات المتحدة تعاني من نفس الوضع، لكنهم لا يعترفون بذلك”، بحسب وكالة “إرنا”.

وتابع: “أحد الإجراءات القيمة للحرس الثوري هو التعاون مع وزارة الصحة، وتوفير إمكانية فحص وفرز الإصابات، الأمر الذي نادرا ما شهدنا مثيله في أي مكان بالعالم”.

وأعرب لاريجاني عن شكره وتقديره لجميع “الكوادر المتفانية في وزارة الصحة بما يشمل الأطباء والممرضين، وكذلك جميع القوات المسلحة الذين جندوا كل ما لديهم من قدرات وإمكانيات في سبيل حماية أبناء الشعب”.

المصدر: سبوتنيك عربي