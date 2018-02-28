لارا خوري تكشف عن اسرار شخصيتها في ” كل الحب كل الغرام “

(المستقلة)..كشفت الممثلة اللبنانية لارا خوري انها مازالت تتابع تصوير دورها في مسلسل ” كل الحب كل الغرام ” الذي كتبه الراحل مروان العبد و اخرجه ايلي معلوف و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم اللبنانين امثال كارول الحاج و فادي ابراهيم و باسم مغنية.

واشارت لارا الى ان الشخصية التي تقدمها تمرّ اثناء المرحلة المقبلة في تطورات ملفتة للانتباه ستحمل في مضمونها الكثير من الاحداث العاطفية والاجتماعية.

واوضحت ان المسار الدرامي الذي سلكته منذ انطلاقتها الفنية اسس لها مساحة خصبة من التواصل المباشر مع المشاهدين مع التأكيد على ضرورة المثابرة من اجل تقديم الافضل و التجدد وفق الخارطة الفنية التي تتناغم مع حاجة المشاهد كل ماهو افضل و مميز .

في المقابل اكدت لارا انها تستعد ايضاً للمشاركة في مسلسل كوميدي لبناني يعرض في شهر رمضان المبارك المقبل دون ان تتطرق الى مضمونه العام مع الاشارة الى ان اطلالتها ستكون مميزة و لها بصمتها الخاصة ومساهمتها في احداث نقلة نوعية جديدة في مسيرتها الفنية .