لاتسيو يهزم إنتر ميلان في «معركة الجرينتا»

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق لاتسيو فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على ضيفه إنتر ميلان في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، ليقتنص بجدارة وصافة الترتيب.

نسور العاصمة تفوقوا تكتيكيا بفارق طفيف على فريق المدرب أنطونيو كونتي، في مباراة حسمتها الجرينتا، وهي كلمة إيطالية تعني الروح القتالية.

أداء براجماتي:

لاتسيو لم يقدم أداء أفضل من إنتر ميلان، بل على العكس كان الضيوف الطرف الأقوى في الكثير من الأحيان، وتمكنوا من الحفاظ على الاستحواذ بشكل أكبر (51.5%)، كما أن طريقة لعب النيراتزوري كانت الأكثر جمالا.

في المقابل فإن أداء لاتسيو كان أكثر واقعية، وحاول لاعبو الفريق العاصمي تنفيذ المهمة الأساسية دون تكلف، وهي تسجيل الأهداف ومن ثم الفوز باللقاء، وكان لهم ما أرادوا.

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لاتسيو سدد 11 تسديدة أما إنتر، منها 6 على المرمى، مقابل 4 على المرمى من إجمالي 10 تسديدات للضيوف.

وتفوق لاتسيو دفاعيا بشكل واضح على إنتر ميلان، حيث قام لاعبوه بـ13 عرقلة ناجحة، مقابل 7 فقط للفريق اللومباردي.

قوة ذهنية:

فريق المدرب سيموني إنزاجي لم يهتز وواصل الكفاح بعد خروجه من الشوط الأول متأخرا بهدف سجله أشلي يونج في الدقيقة 44، وتمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

الأداء القتالي هو أهم ما يميز لاتسيو مع إنزاجي منذ تعيينه في 2016، حيث يسير الفريق تدريجيا بمنحنى تصاعدي، حتى عاد للمنافسة على اللقب بعد سنوات طويلة من الغياب.

ويحتل لاتسيو حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس المتصدر.

الجدير بالذكر أن لاتسيو حقق رقما قياسيا تاريخيا بالوصول إلى 56 نقطة من أول 24 جولة بموسم في الدوري الإيطالي، لأول مرة في تاريخه بالمسابقة، ليحطم رقمه في نسخة 1998-1999، والذي حصد خلاله 51 نقطة في نفس المرحلة.