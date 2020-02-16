لاتسيو يخطف وصافة الدوري الإيطالي من إنتر ميلان

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز لاتسيو على ضيفه إنتر ميلان بنتيحة 2-1، في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي، ليتقدم إلى وصافة جدول ترتيب “السيري آ”.

وسجل آشلي يونج هدف إنتر ميلان في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بملعب “أولمبيكو” بتقدم الضيوف 1-0.

وأحرز تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، فيما أضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الفوز الغالي في الدقيقة 69.

اقرأ أيضا: الأرقام تؤكد.. لا خوف على يوفنتوس في غياب رونالدو

بهذه النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 56 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، متقدما بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، الذي تراجع من الصدارة إلى المركز الثالث.

في المقابل يتربع يوفنتوس، حامل اللقب، على صدارة ترتيب “السيري آ” حاليا برصيد 57 نقطة.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها كونتي كمدرب أمام لاتسيو، بعد 7 مباريات.