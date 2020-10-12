لأول مرة “محمد رمضان” ينشر صورة لوالده.. والجمهور: شبهك

المستقلة/ منى شعلان/ شارك الفنان المصرى محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، لأول مرة بصورة تجمعه بوالده فى أول ظهور لها عبر حسابه مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلق “رمضان” على الصورة ، قائلا :”أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء إتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان، وللعلم بناء رجل أصعب من بناء مدينة، أبويا الغالي ربنا يحفظة هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائما أبدا”.

وحازت الصورة على إعجاب محبي ، حيث علقت الفنانة التونسية لطيفة : ربنا يحميه ويخليه ، كما أشادت الفنانة المصرية لقاء سويدان بالفنانة محمد رمضان قائلة :” ربنا يبارك فيهم ويرزقك رضاهم انت نعم الابن البار .

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي : شبهك جدا ، هذا الشبل من ذاك الأسد ، ربنا يبارك فى عمره ، ربنا يحفظه ويشوفك أفضل الناس ديما”.

فى سياق آخر حصد الفنان محمد رمضان ، مؤخرا جائزة أفضل ممثل عربى لعام 2020 بمهرجان الفضائيات العربية ،عن شخصية رضوان البرنس ضمن أحداث مسلسل البرنس ، الذى عرض فى رمضان 2020 .

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينشغل حاليا بالتحضير لمسلسله الجديد “موسى” ، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل ، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.