لأول مرة.. محمد رمضان ومطرب المهرجانات”حسن شاكوش” فى عمل غنائي قريبا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن مطرب المهرجانات الشعبية المصري حسن شاكوش، عن تعاونه مع النجم المصري محمد رمضان ، فى عمل غنائي قريبا ، دون الكشف عن أى تفاصيل.

حيث نشر شاكوش، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلا: ” مع نمبر وان قريبا”.

من ناحية أخرى ، يستعد المطرب الشعبي حسن شاكوش، لطرح أغنية جديدة مع نجم المهرجانات حمو بيكا ، وهو مهرجان جديد يحمل إسم “كارت أحمر”، ومن المقرر أن يطرح خلال الايام المقبلة.

كما يستعد الفنان محمد رمضان ، لطرح أغنية دويتو مع المطربة الصاعدة ” يسرا”، وتحمل إسم “كازانوفا” ، ومن المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.