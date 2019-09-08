لأول مرة في ميسان  اجراء عملية تقويم جدار الصدر الامامي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن قيام فريق طبي بأجراء عملية هي الاولى من نوعها في ميسان.

وقال المتحدث الاعلامي لدائرة صحة ميسان ، محمد الكناني , لـ(المستقلة) ان فريق طبي متخصص في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي تمكن من اجراء عملية تقويم جدار الصدر الامامي هي الاولى من نوعها في ميسان

وبين ان الفريق الطبي الذي يرأسه الاخصائي الدكتور ياسر قيس مجيد اجرى عملية تقويم جدار الصدر الامامي لفتى من المحافظة بعمر ١٣ سنة، تكللت بالنجاح، منوها الى دور مديرية صحة المحافظة بتوفير الاجهزة الطبية والمستلزمات الحديثة لاجراء هكذا عمليات ناجحة.

واكد ان المريض يتماثل الى الشفاء وحالته الصحية جيدة جدا.