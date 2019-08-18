لأول مرة في تاريخها .. الولايات المتحدة تقيم أسبوع الموضة المحتشمة

(المستقلة)..تأسس هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام على يد مهاجرة من ماليزيا ترغب في أن تشهد “الإبداع والتنوع والأصالة” في عالم الأزياء لأمريكا ، لتسير في ذلك على خطوات كل من أبوظبي و إسطنبول و ميلانو.

سيبدأ الحدث في يوم 30 نوفمبر كجزء من فعاليات مهرجان بازل للفن “Art Basel” لعام 2019 في فندق الإنتركونتيننتال في ميامي. حيث سيجمع أسبوع ميامي للموضة المحتشمة العلامات التجارية العالمية والمؤثرين وعارضين الأزياء “لتوحيد أفضل المواهب في هذه الصناعة في الإستراتيجية الأكثر ديناميكية والتي سوف تترجم إلى عروض أقوى للمصممين والمشترين والعلامات التجارية في صناعة الأزياء المتواضعة للأجيال القادمة” بحسب المنظمين.

تأسس الحدث الذي سيستمر لثلاثة أيام على يد نورشام محمد-جارسيا، و هي مهاجرة ولدت ونشأت في قرية صغيرة في ماليزيا و دعت ميامي منزلها في أخر 13 عاما.

“أعتقد أن أسبوع الموضة على الطراز المحتشم سوف يتسبب في نجاح باهر ، وسيكون له صدى لدى الكثيرين” قالت نورشام.

“أنا فخورة جداً بهذا المشروع. نحن نؤمن بالتعليم والإبداع والتنوع والأصالة من ضمن رؤيتنا للمستقبل. في أمريكا، هناك الكثير من الأسواق ذات االإمكانيات الشرائية الضخمة، والتي تضيع فيها الهوية. إن مصممي الأزياء المحتشمة مبدعون للغاية فهم يبتكرون تصاميم فريدة من نوعها. الأمريكيون مغرمون جدًا بالملابس ذات الطابع الأصلي، والعطش نحو التفرد هو إضافة كبيرة لمصممين الأزياء المحتشمة.”

سيستمر أسبوع الموضة المحتشمة في ميامي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الاول/ديسمبر.

المصدر: harpersbazaararabia