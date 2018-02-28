لأول مرة.. سامسونغ تضيف عدسة ثانية لهواتفها

(المستقلة)..أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفيها غالاكسي إس 9 وإس 9 بلس، ويحتوي كلاهما على تحسينات كبيرة وتقنيات جديدة في الكاميرا.

تعد فتحة عدسة الكاميرا المزدوجة، الواسعة بشكلٍ لا يصدَّق، من أبرز المواصفات في هذه الهواتف الجديدة؛ إذ إنها تدعم وضعية F/1.5، مما يجعلها أكبر فتحة عدسة لهاتف ذكي على الإطلاق حتى الآن، بحسب موقع Business Insider الأميركي.

وهذا يعني أن كاميرا غالاكسي إس 9 يمكن أن تتسع لتصل إلى F/1.5 في حالات الإضاءة الليلية والمنخفضة؛ لتجميع أكبر قدر ممكن من الضوء، وهذا ما يميزها عن غيرها من الهواتف الذكية.

وفي حال أنك لم تكن متأكداً من آلية عمل فتحة العدسة، فإنها مثل حاجب يقع وراء العدسة، يُمكن من خلاله ضبط مقدار الضوء الذي تريد السماح به، فهي تشبه بؤبؤ عين الإنسان واستجابته التلقائية للضوء.

ولعقد مقارنة مع فتحة عدسة هاتف غالاكسي إس 8، فقد كانت أضيق قليلاً F/1.7 (من الجدير بالذكر أن زيادة الرقم تعني أن فتحة العدسة أضيق، مما يسمح بتجميع قدر أقل من الضوء)، وكان أداؤها في التصوير بالضوء الخافت الأفضل على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن فتحة العدسة الأوسع أفضل بكثير في حالات الإضاءة المنخفضة، فإنها ليست مثالية في حالات الضوء الساطع، مثل يوم مشمس أو حتى غائم؛ إذ يمكن أن تسمح بتجميع الكثير من الضوء على جهاز استشعار (حساس) الصورة في الكاميرا، والتي قد تؤدي إلى وجود أجزاء ساطعة بشكلٍ مفرطٍ في الصورة، مما قد يحجب بعض التفاصيل.

الشركة الأولى في إضافة العدسة الثانية

ولذلك، قدمت شركة سامسونغ تقنية جديدة في هاتف غالاكسي إس 9، وهي إضافة فتحة عدسة ثانية، مما يجعلها الشركة الأولى التي تفعل ذلك في عالم الهواتف الذكية.

تتيح وضعية فتحة العدسة الثانية الضيقة التي يصل قياسها إلى F/2.4، تجميع القليل من الضوء؛ ولذلك فهي ملاءمة أكثر للبيئات الأكثر سطوعاً. كما تُعد الطريقة التي يبدل بها هاتف إس 9 بين وضعي فتحة العدسة مدهشةً للغاية بالنسبة لهاتف ذكي.

يستطيع هاتف إس 9 أن يضبط بشكل ميكانيكي حجم الفتحة، وهو الأمر الذي تستطيع فعله عادةً الكاميرا المتخصصة للتصوير فقط غير المدمجة في هاتف ذكي، كما أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الخاصية في الهواتف الذكية.

سيتمكن هاتف غالاكسي إس 9 من اختيار الوضعية المثلى لفتحة العدسة تلقائياً، اعتماداً على شدة الإضاءة، ولكن يمكن للمستخدمين اختيار الوضع الذي يفضلونه من خلال تطبيق الكاميرا الموجود على الهاتف.

لا يزال يتعين علينا اختبار كاميرا هاتف غالاكسي إس 9 وفتحة العدسة الثنائية، وسنقوم بعرض المزيد من الأخبار بشأن النتائج التي توصلنا إليها.