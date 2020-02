لأول مرة.. براد بيت يحصد جائزة الأوسكار فى تاريخه

(المستقلة) – منى شعلان/ فاز الممثل الأمريكى، براد بيت بأوسكار أفضل ممثل مساعد لأول مرة في تاريخه عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وتنافس براد بيت مع جو بيكسي، The Irishman، أنطوني هوبكيز، The Two Popes، وآل باتشينو، The Irishman، وتوم هانكس، A Beautiful Day in the Neighborhood.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز “أوسكار”، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.