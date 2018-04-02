لأغتصابهما قاصرا.. معاقبة هنديين بالسير عراة في الشوارع

(المستقلة)..كانت لحظة صادمة حين أجبر شابان متهمان بإغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا على السير عراة في أحد شوارع ولاية أروناتشال براديش في الهند.

تم تصوير الحادث من قبل شهود عيان في بلدة ينغكيونغ الواقعة في منطقة سيانغ العليا بالولاية التي تقع شمال شرق الهند.

وبحسب موقع “ذا صن” البريطاني فقد أجبر سكان المنطقة الغاضبين الشابين على السير في الشارع عراة قبل تسلميهم لضباط الشرطة المحلية.

وقال نائب المفتش العام للشرطة “جون نيهاليا” أن السكان المحلين قالوا بأن الشباب اعتدوا جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا كانت قد تقدمت بشكوى ضدهم.

وأضاف: “وفي اللحظة التي كانت فيها الفتاة متواجدة في قسم الشرطة، قام أقاربها بالقبض على متهمين اثنين وقاموا بتسليمهما للشرطة”.

وأوضح أن الشرطة شرعت في البحث عن الرجلين الآخرين المتهمين في الاعتداء على الفتاة بعد أن أقرت بأن أربعة شباب اعتدوا عليها.