لأسباب غير رياضية.. الترجي يغيب عن قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أكد رياض بنور، رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، عدم حضور ناديه قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك لأسباب غير رياضية، تتعلق بالتفاؤل والتشاؤم.

وتجرى القرعة يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط المقبل، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر في مصر، حيث ستقام قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي.

وقال بنور في تصريحات للتليفزيون التونسي: “في الموسمين الماضيين لم نحضر عملية القرعة، وتوجنا باللقب في المرتين، ولذلك فإننا نفضل عدم الحضور هذه المرة أيضا”.

الترجي كان قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2018 على حساب الأهلي المصري، وعام 2019 على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ليرفع رصيده إلى 4 ألقاب.

وتابع رياض بنور: “لا يهم من سيكون منافسنا في الدور المقبل، المهم أن يكون الترجي جاهزا لمواجهته”.

وأتم إداري الترجي تصريحاته قائلا: “الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي جميعها تمتلك تاريخا كبيرا ومشرفا في أفريقيا، لذلك فإن المنافسة ستكون حامية”.

ويواجه الترجي في الدور المقبل واحد من 3 فرق، هي الزمالك والأهلي المصريين، بجانب الوداد المغربي.