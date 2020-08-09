لأجل لبنان .. هالة صدقي تضيء شمعة في الكنيسة

(المستقلة)..واصلت الفنانة هالة صدقي التعبير عن دعمها للشعب اللبناني، عقب حادث الانفجار الهائل الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أيام.

نشرت هالة عبر حسابها على Instagram، صورة لها من داخل الكنسية، تضيء فيها شمعة لأجل لبنان، وعلّقت كاتبة: أول شمعة حب للبنان في يوم صيام للعذراء. يا رب يخفف عنهم ألامهم وحزنهم، يا رب يعوض عليهم بالخير ويحمي العالم من الأشرار.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل ليه لأ، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبو عوف.