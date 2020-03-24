كي كارت : نرفض زج اسمنا بقضايا لاعلاقة لنا بها وسوف نقاضي الأصوات المبتزة

( المستقلة)… أعلنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الاربعاء، عن رفضها زج اسمها بقضايا لاعلاقة لها، فيما هددت بمقاضاة الأصوات المبتزة.

وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء ان “الماكنة الإعلامية للفاسدين تستمر بمحاولة عرقلة جهودالشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) الرامية الى تقديم افضل الخدمات الى المواطن العراقي وتوظيف كل خبراتها فيخدمة البلاد بعد ان شهدت لها كل الجهات الدولية بكافئتها وحازت بذلك ارفع الجوائز العالمية بناءً على عطائها وريادتهافي مجال التكنولوجيا والدفع الإلكتروني“.

واضافت انها “ترفض زج اسم الشركة بدون وجه حق في قضايا لا علاقة لها بها، وترفض اي اتهام لها ولشخوصها“،مشيرة الى انها “تحتفظ بحقها في مقاضاة جميع للأصوات المبتزة والمعروفة بتاريخها السيء بالإساءة الى النجاحاتالعراقية والشخصيات النزيهة والوطنية“.( النهاية)