كيم كاردشيان تتعرى أمام صديقها لتهنأته في عيد ميلاده.. شاهد الصور!

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فاجأت “كيم كارداشيان” (37 عامًا) متابعينها بنشرها صورة سيلفي مثيرةً وهي ترسل قبلاتها أثناء استلقائها فوق سريرها مفترضين أنها عاريةً تمامًا، وذلك عبر خاصية “Instagram’s Story”. بينما صورة صديقها المصور “ميرت ألاس” تظهر صغيرة إلى جانب الشاشة، ما يشير أن الصديقين كانا يتحادثان عبر تطبيق المحادثات “FaceTime.
وعلقت: “عيد ميلاد سعيد ميرت.”
كما نشرت كيم مجموعة صور لطيفة عبر تطبيق “سناب شات” مستخدمةً “فلتر” الجراء، ممسكة بجرو صغير بني اللون بين يديها، وأشارت أن الجرو ليس ملكها بل مِلك “سكوت ديسك” وابنته “بينولوبي”، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.
كما شاركت “كيم” متابعينها صورة قديمة لوالدتها “كريس جينر” مرتديةً شعر مستعار بلاتيني خلال تصوير حلقات برنامج Keeping Up With The Kardashians عام 2017، وعلقت: “أحب الشقراء كريس جينر.”