كيم كارداشيان تعلن الحرب على شقيقتها

المستقلة /كشفت نجمة “مواكبة كارديشيانز” كيم كارداشيان في تعليق صوتي ببرنامج محامية الطلاق الأمريكية المعروفة لورا واسر (All’s Fair with Laura Wasser)، أن سلوك أختها الكبرى كورتني يزداد سوءا في الموسم الجديد من البرنامج.

ويبدو أن كيم (الشقيقة الوسطى لعشيرة كارداشيان)، 39 عاما، قد لاحظت شيئا في سلوك أختها أثناء تصوير الحلقة الأولى من الموسم الوشيك.

وقالت في حديثها الموجه لواسر مازحة: “قد أحتاج إلى محام عندما تظهر الحلقة الأولى”، وذلك خلال لقائها في الحلقة الافتتاحية من البودكاست.

وأشارت كيم أن الجميع يقف على أبواب الموسم الـ 18 الجديد من برنامجهم الواقعي الأشهر Keeping Up with the Kardashians في حالة ترقب.

وعندما سُئلت الأم لأربعة أبناء، عما إذا كانت أجواء الدراما العائلية مماثلة لتلك التي أحاطت بموقف الأمير هاري وميغان، قالت لا، قبل أن تعترف بأن الأمور ستصبح “عنيفة بعض الشيء”.

,قالت كيم: “تزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن، ولكن، كما تعلمون، نحن عائلة قريبة، عائلتنا لم تتعامل مع هذه الأمور من قبل”.

وكانت كورتني 50 عاما، قد أغضبت شقيقتيها بعد انتهائهن من الموسم الماضي من برنامجهن، عقب قرارها المُعلن بالانسحاب التدريجي من الظهور من البرنامج، وذلك من أجل التركيز على حياتها الشخصية وتربية أبنائها.

وأوضحت كل من كيم وكلوي كارداشيان، 35 عاما، أنهما شعرا بأنه كان لزاما عليهما تعويض النقص الكبير في عدم وجود كورتني؛ ما يلقي عليهما عبئا إضافيا.

وقالت كيم في حلقة في كانون الأول/ديسمبر 2019: “مهمتنا هي أن نكون منفتحين وصادقين ونشارك الكثير من أنفسنا (خلال ظهورنا بالبرنامج الواقعي)” .

وتابعت: “يبدو أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تكن كورتني صريحة بشأن حياتها الشخصية أمام الكاميرا”، وأضافت متسائلة: “إذا كنا لا نشارك حياتنا الخاصة، فما الغرض من تقديم برنامجنا؟”.

وفي السياق ذاته، كانت تقارير تناولت استمرار الخلاف بين كيم وكورتني حتى نهاية الموسم السابع عشر، حيث ظهرت كورتني علانية لتقول إنها سئمت العرض التلفزيوني ولم ترغب في شيء أكثر من الاستراحة.

وبعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في الأسبوع الماضي، قامت كلوي كارداشيان، أصغر الأخوات الثلاث بالتغريد لمشاركة إحباطها ناحية شقيقتها كورتني التي دمرت ليلتها، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف أفسدت كورتني ليلة شقيقتها كلوي.