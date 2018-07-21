كيم كارداشيان تروج لعطرها الجديد بالبكيني

(المستقلة).. تستمر نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” في استعراض جانبها الجريء والمثير عبر الترويج لمنتجاتها المختلفة، ففي آخر مرة تعرَّت كاملًا من أجل الترويج لعطرها الذي صممت زجاجته العطرية على شكل جسدها العاري.

واليوم تعود “كيم كارداشيان”، الأم لثلاثة أطفال، من جديد لاستعراض مفاتنها بالبكيني من أجل الترويج لخط عطرها الجديد Kimoji Peach Perfume من ماركتها العالمية KKW المتخصصة في مستحضرات التجميل.

وشاركت متابعيها الذين يبلغ عددهم 114 مليون متابع عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة لها مرتديةً بكيني رمادي مؤلف من قطعتين، بينما جلست على سطح المطبخ ، وأسدلت شعرها الأسود على كتفها، ولزيادة عيار الإثارة رفعت إحدى قدميها إلى الأعلى مبرزةً رشاقتها وإثارتها، ووضعت أمامها زجاجات عطرها الثلاثة بروائح منعشة.

أما بالنسبة لشكل زجاجات العطر، فإثنتين منهم تأتيان على شكل فواكه، الأولى على شكل فاكهة المشمش، والأخرى على شكل كرز أحمر، ويعود السبب إلى الروائح التي تحتويها.

كما نشرت مقطع فيديو عبر خاصية “إنستغرام ستوري”، تظهر فيها مستلقيةً أمام بركة سباحة مرتديةً بكيني أبيض مؤلف من قطعتين، في حين زجاجة العطر على شكل مشمش وضعت فوق مؤخرتها.

ولا بد أن تتفنن النجمة في طريقة تغليف عطرها، إذ وضعت قنينة العطر داخل صندوق زجاجي يحتوي على حلوة على شكل كرز.

واحتفلت كيم، البالغة من العمر 37 عامًا، بخط عطرها الجديد في مهرجان Beautycon في مدينة لوس أنجلوس الامريكية حيث حضرت برفقة ابنتها نورث، وتألقت مرتديةً فستانا أسود قصيرا من ماركة Dolce & Gabbana وبشعر أسود مستعار.