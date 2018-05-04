كيم كارداشيان بالصورة “الأجرأ على الإطلاق” من أجل عطرها

(المستقلة)… لم تجد نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” أفضل من التّعري كأسلوبٍ ترويجي لأجدد عطورها، كيف لا وقد استوحت شكل زجاجته من مُنحنيات جسدها الذي يُشبه شكل الساعة الرّملية، بالإضافة إلى تسميته بـ KKW Body أي “جسد كيم كارداشيان ويست”.

ظهرت كيم في صورتها الجديدة وهي جالسة على أرضيةٍ بيضاء بينما كانت عارية تماماً، وأخفت مناطق جسدها الحساسة بكلتا يديها، ولم يظهر وجهها في هذه الصورة التي تُعد الرّقم 11، من سلسلة صورها العارية التي نشرتها على جميع حساباتها في السوشيال ميديا ترويجاً لـ KKW Body.

وفي وصفها لرائحة العطر الجديد، أشارت بأنّه عبارة عن إكسير مُخدّر يتكوّن من نكتار عصير المشمش والياسمين، ممزوجٌ مع العنبر الذهبي، ومُثقّل برائحة خشب الصندل، كما يُصنّف من العطور التي يغطى عليه الحلاوة في رائحتها.

وعلى صعيدٍ آخر، خضعت فتاة كارداشيان الأشهر إلى جلسة تصوير يعود صالحها إلى مجلّة Business of Fashion، إذ ظهرت بإطلالة مُحتشمة نوعاً ما مُقارنةً بصور عطرها الترويجية، فارتدت جاكيت الدينم الذي نسقته مع بنطلون جينز، وتزيّنت بالإكسسوارات التركوازية.

وتطرّقت شقيقة كورتني وكلوي كارداشيان في حوارها مع المجلّة عن إمبراطورية الأعمال التي بنتها وعن أسباب نجاحها، وكيف تستطيع الموازنة بين أعمالها وحياتها العائلية، وتوفير الوقت الكافي لزوجها المغني العالمي كانيه ويست، ولأولادها نورث وسانت وشيكاغو ويست.(النهاية)