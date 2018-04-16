كيم كادريشيان والعودة إلى المدرسة!

(المستقلة).. حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادريشيان حفل قدامى المدرسة التي كانت تتعلّم فيها وذلك بعد عشرين سنة على تخرّجها منها.

وكعادتها، التقطت كيم كارديشيان الكثير من الصور والفيديوهات التي شاركتها مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.