كيم كادريشيان والعودة إلى المدرسة! 16/04/2018 مقالات مشابهة بطريقة كوميدية وجريئة.. دومينيك حوراني تناهض التحرش بالمرأة في كليب “5 دقايق” 16/04/2018 ايرادات الكمارك لشهر اذار تفوق السنة الماضية 16/04/2018 رونالدو يشتاق إلى حبيبته السابقة 16/04/2018 (المستقلة).. حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادريشيان حفل قدامى المدرسة التي كانت تتعلّم فيها وذلك بعد عشرين سنة على تخرّجها منها. وكعادتها، التقطت كيم كارديشيان الكثير من الصور والفيديوهات التي شاركتها مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 2018-04-16 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest