كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

أفادت بيونغ يانغ، الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تلقى رسالة من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون تلقى يوم 28 نيسان الماضي رسالة جوابية من الأسد ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للرئيس السوري بمناسبة عيد الجلاء في سوريا.

وقالت الوكالة إن الأسد عبر عن شكره لكيم جونغ أون، فيما “أعرب عن قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين”.

كما أعرب الأسد، حسب الوكالة، عن دوام الصحة لكيم جونغ أون والازدهار للشعب الكوري.

ويأتي ذلك تزامنا مع تقارير إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن إصابة كيم جونغ أون بـ”مرض خطير”.