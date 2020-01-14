كيكي سيتين: فكرت 5 دقائق قبل الموافقة على عرض برشلونة كيكي سيتين يتحدث في مؤتمر صحفي بعد تعيينه مدربا لبرشلونة

المستقلة /حسام الدين جمال / أكد كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، أنه لم يفكر كثيرا قبل الموافقة على عرض تدريب البارسا، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 5 دقائق فقط قبل قبوله المهمة.

وكان برشلونة قد أعلن مساء الإثنين تعيين سيتين (61 عاما) خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي، الذي أقيل لعدم رضا الإدارة عن النتائج تحت قيادته.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لبرشلونة، الثلاثاء: “لم أكن لأتخيل أن أكون هنا ولا حتى في أفضل أحلامي، لم يستغرق مني 5 دقائق لقبول هذا العرض، لقد كانت مفاجأة عندما تم إعلامي أمس”.

وأضاف مدرب ريال بيتيس السابق: “يوم أمس كنت أرعى الأبقار في مزرعتي، واليوم أنا مع أفضل اللاعبين في برشلونة، هذا اليوم مميز بالنسبة لي ويجب أن أشكر النادي على الثقة بي في هذا التحدي”.

وواصل سيتين: “كنت دائمًا أتخيل أنني سأدرب فريق يمر بصعوبات أو يصارع للهروب من الهبوط، وأعترف أنني هنا بسبب ما قدمته مع بيتيس ولاس بالماس”.

وأتم: “الشيء الهام بالنسبة لي حاليا هو الحفاظ على فلسفة النادي والطريقة التي اعتاد على اللعب بها، وأسعى للفوز بكل الألقاب الممكنة”.

يذكر أن سيتين سبق له تدريب عدة فرق في إسبانيا، أبرزها لاس بالماس وريال بيتيس، الذي رحل عنه بنهاية الموسم المنصرم ولم يرتبط بأي فريق منذ ذلك الحين وحتى التعاقد مع برشلونة حتى صيف 2022.

ويحتل البارسا حاليا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، متقدما بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد في المركز الثاني.