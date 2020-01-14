“كيكي سيتين” سيوقع عقد مع برشلونة ظهر اليوم

المستقلة … أعلن برشلونة تفاصيل تقديم مدربه الجديد كيكي سيتين، والذي سيخلف إرنستو فالفيردي، المدير الفني المقال.

وكان برشلونة أعلن مساء أمس الإثنين، إقالة إرنستو فالفيردي، وذلك في أعقاب توديع كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد، ليخلفه سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن سيتين، سيوقع على العقد في الساعة والواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد قاعات ملعب كامب نو، وبعد ذلك بـ30 دقيقة سيبدأ المدرب جلسة تصوير فوق أرضية الملعب.

وفي الثانية والنصف سيظهر المدرب الجديد أمام وسائل الإعلام، من خلال مؤتمر صحفي.

وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما أثارت غضب جماهير البارسا التي لم تغفر له حتى الآن توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.