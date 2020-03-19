كيف يمضي المشاهير أوقاتهم في العزل؟

المستقلة /كشف مجموعة من النجوم والمشاهير عن جانب من حياتهم تحت وطأة العزل الصحي خوفاً من فيروس كورونا.

ومع استمرار انتشار الفيروس عالمياً، طبقت كيم كارداشيان (39 عاماً) النصائح الصحية للحكومة على عائلتها، وكشفت عن مجموعة من الصور التي يظهر فيها أطفالها وهم يستمتعون ببناء حصن من الكرتون في منزلها الذي يبلغ سعره 20 مليون دولار.

وشاركت كيم مقطع فيديو لأطفالها وههم يلعبون في حصنهم الكرتوني، مع متابعيها البالغ عددهم 162 مليون متابع، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

ليدي غاغا

رغم أنها تحدثت مع العديد من الأطباء والعلماء حول فيروس كورونا، إلا أن ليدي غاغا (33 عاماً) تجد العزلة صعبة، خاصة وأنها تفتقد جدتها وعائلتها في إيطاليا، التي تفشى فيها المرض بشكل كبير.

ونشرت الليدي غاغا صورة مؤثرة مع كلابها على أريكتها، وعلقت عليها “أتمنى أن أرى والدي وجدتي، لكن ذلك غير آمن في الوقت الحالي، وأنا أجلس هنا وحيدة مع كلابي”.

وفي وقت لاحق نشرت صورة سيلفي لنفسها مع علامة السلام، موضحة أن الفيروس الفاتل جعلها تدرك أهمية التعامل مع الآخرين بلطف وإنسانية.

ناعومي كامبل

لم تلتزم ناعومي كامبل (49 عاماً) بنصيحة تجنب السفر، لكنها غمرت نفسها داخل بدلة واقية مع كمامة وجميع معدات السلامة، لتجنب إصابتها بفيروس كورونا.

وشاركت العارضة البريطانية بعض الصور لنفسها في المطار وهي على وشك القيام برحلة، مرتدية بدلة بيضاء واقية من المواد الخطرة، وزوج من النظارات، وقناع وجه أزرق وزوج من القفازات الجراحية.

وكتبت على حسابها في إنستغرام عن حياتها خلال هذه الأزمة “لقد طبخت، نظفت، تواصلت مع الآخرين عبر الهاتف، تسوقت للبقالة، قرأت عبر الإنترنت، نمت، استمعت إلى الموسيقى، وتمشيت على الأرصفة للحصول على الهواء النقي”.

وأضافت “يوماً بعد يوم أتذكر كل هذه الأشياء البسيطة في حياتي التي تصنع السعادة. يجب أن نتعلم تثقيف قلوبنا وعقولنا لخلق قيمة في كل لئحظة. لا أشعر بسعادة غامرة بأي حال من الأحوال بشأن هذا السيناريو الذي نواجهه جميعاً، لكنني متأكدة من أن لحظات كهذه يمكن أن تساعدنا على التأقلم، وتجعلنا في نهاية المطاف أكثر رأفة وعقلانية وتذكرنا بأننا جميعا من البشر”.

ماريا كاري

استجابت ماريا كاري لنصيحة الأطباء بالتأكد من غسل اليدين لمدة 20 ثانية، وتعمل على تعليم ذلك لطفليها، ونشرت نجمة التيك توك مقطع فيديو لها معهما وهم يغنون جميعاً أثناء فركهم لأيديهم على المغسلة بالماء والصابون.

كريستين تشينويث

تحدثت نجمة برودواي كريستين تشينويث (51 عاماً) عن روتين التنظيف اليومي، وهي تمارس موهبتها في الغناء الأوبرالي في نفس الوقت، ونشرت مقطع فيديو تظهر فيه وهي تنظف مطبخها باستخدام مناديل مطهرة، وفي كل مرة تنتهي من تنظيف عنصر، تنفجر بنغمة أوبرالية مرتفعة وهي ترفع ذراعيها في الهواء.

توم هانكس

نشر توم هانكس (63 عاماً) تحديثاً إيجابياً عن حالته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تشخيص إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا، وأكد أنهما يتعافيان بشكل جيد من المرض، بعد أن تم وضعهما في الحجر الصحي في أستراليا، حيث كان الزوجان يصوران فيلماً جديداً، ونشر صورة سيلفي مع زوجته وطمأن معجبيه أنهما على ما يرام.

ووفقاً لحسابه على تويتر، يستمتع هانكس بتناول الشوكولاتة، بينما قامت ريتا بإنشاء قائمة موسيقية خاصة ستقدمها لأي شخص يمر بظروف مماثلة.