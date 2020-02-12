كيف يتم تصنيف الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تُعرف الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي بالـ5 الكبرى في أوروبا، غير أن هذه التسمية لا ترجع لقوة التنافس بين أنديتها أو شعبية الأندية المشاركة بها.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية كيف يتم تصنيف الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

معيار رقمي:

يستخدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» معايير رقمية ثابتة لتصنيف الدوريات الأوروبية، دورها الأساسي هو تحديد عدد الأندية من كل دوري للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في كل موسم.

هذا المعيار يحدد عدد الأندية التي تتنافس من كل دولة بالبطولتين القاريتين في الموسم بعد التالي، بمعنى أن تصنيف الموسم الحالي (2019-2020)، يحدد عدد الفرق المشاركة من كل دوري في دوري الأبطال واليوروباليج بموسم 2021-2022.

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يتم احتساب ترتيب كل دولة بناء على نتائج أنديتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدار المواسم الـ5 الماضية، حيث يتم منح نقطتين لكل فوز من جانب ناد، ونقطة واحدة مقابل التعادل.

كذلك فإن التأهل من الأدوار التمهيدية إلى مرحلة المجموعات في دوري الأبطال يمنح كل فريق 4 نقاط، ووصول المراحل الإقصائية في البطولة بـ5 نقاط، مقابل نقطة واحدة لتحقيق الأمر نفسه في الدوري الأوروبي.

إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي، فسيتم استخدام النتيجة لحساب نقاط الترتيب، إذا ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح ، فيتم اعتبارها بمثابة تعادل.

تتم إضافة عدد النقاط الممنوحة لأندية البلد، ثم يتم تقسيمها على عدد الأندية التي شاركت في المسابقات الأوروبية في ذلك الموسم، ويكون الناتج هو عدد النقاط التي تحدد ترتيب الدوري.

رباعي القمة لا يتغير:

دوريات إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا تحافظ على موقعها في المراكز الـ4 الأولى منذ موسم 2012-2013.

في المقابل يطال التغيير المركز الخامس، الذي تأرجح في المواسم الماضية بين فرنسا والبرتغال، واحتله الدوري الروسي في بعض المرات.

الكرة الذهبية:

ترتيب الدوريات لا يؤثر فقط على نسبة المشاركة من كل دوري في البطولات الأوروبية، بل يحدد أيضا عدد النقاط الممنوحة للاعبين مقابل تسجيل الأهداف للمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في كل موسم.

كل هدف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى يعادل نقطتين، فيما تقل النقاط حسب ترتيب الدوري، بواقع نقطة ونصف أو نقطة واحدة.