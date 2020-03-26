كيف يؤثر كوفيد_19 على الحياة اليومية للمهندسين المعماريين؟

المستقلة / ظهرت بصيص من الأمل من حلقة لا تنتهي من أخبار COVID-19 هذا الأسبوع عندما أعلنت الصين إغلاق آخر مستشفى مؤقت لها في ووهان بسبب استقرارها للوباء الذي عصف بالعالم الآن. تقوم الدول الغربية بفرض إجراءات أكثر تقييدًا تهدف إلى وقف انتشار الفيروس ، بما في ذلك فرض أوامر الإيواء في مكانها وإجبار أي عمل يعتبر غير ضروري على الإغلاق. نظرًا لسياسات الحجر الصحي والعزلة التي تفرضها السلطات في جميع أنحاء العالم ، سألناكم ، قرائنا ، عن كيفية تأثير الفيروس التاجي على حياتك اليومية كمهندسين معماريين ومصممين. سمحت لنا هذه الإجابات بتكوين صورة شاملة للجو الذي أنشأه الوباء – والطريقة التي نتكيف معها.

استطلعت استطلاعات الرأي لدينا منصات الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية ، وشارك أكثر من 600 قارئ تجاربهم. تتراوح أعمار معظم المشاركين (39٪) بين 21 و 30 عامًا ، تليها المجموعة التي تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 عامًا (29٪). يمثل القراء الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و 50 عامًا 13٪ من المشاركين في الاستطلاع ، في حين أن 9٪ كانوا بين 50 و 60 عامًا ، وكان القراء فوق 60 عامًا 7٪ من القراء الذين شاركوا تجاربهم منذ تفشي المرض.

اكتشفنا أيضًا أن ما يقرب من 65٪ من المشاركين ذكروا أنهم عملوا بالفعل من المنزل قبل الحجر الصحي بشكل ما ، سواء لبضعة أيام فقط أو كجزء من روتينهم المعتاد. بالنسبة للآخرين ، جلب الواقع الجديد للتكيف مع المكاتب المنزلية العديد من التحديات المتعلقة بالقدرة على التركيز على العمل وإيجاد وسائل جديدة للتواصل مع الزملاء.

الاتصال والوصول عن بعد

بالنسبة للعديد ممن شملهم الاستطلاع ، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العمل من المنزل هو عدم القدرة على التواصل مع الزملاء لإجراء محادثات غير رسمية. جلبت فكرة البقاء معزولة لفترة غير محددة من الوقت ، بالإضافة إلى الإحساس العام بالقلق ، مجموعة متنوعة من الاضطرابات في تدفق العمل المعتاد ، مما يتطلب طبقة إضافية من التواصل. ساعدت مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية والمنصات التقنية الأخرى في الحفاظ على التآزر بين أعضاء الفريق.

كانت القدرة على الوصول إلى الملفات والرسومات الرقمية موضوعًا آخر ذكره كثيرًا في استطلاعنا ، والذي تم استكماله بخوادم سحابية وشبكات الشركات الخاصة. أشار قراء منصاتنا الثلاثة إلى بطء خدمات الإنترنت وعدم استقرارها باعتبارها أحد الجوانب السلبية الرئيسية للعمل من المنزل ، مما أدى إلى قضاء المصممين وقتًا في العمل أكثر من المعتاد.

الانضباط للحفاظ على إيقاع العمل

أحد التحديات الرئيسية للمصممين الذين انتقلوا إلى العمل في المنزل هو صعوبة الحفاظ على وتيرة عملهم النموذجية وإيجاد الانضباط للتركيز على المهام اليومية. تم الإشارة إلى عوامل التشتيت التي يسببها أفراد العائلة الآخرون الذين يواجهون أيضًا إجراءات قفل الحجر الصحي ، والحيوانات الأليفة ، والضوضاء المجاورة ، والأنشطة المنزلية على أنها عدد قليل من العوائق الرئيسية للعمل في المنزل. أجبر نقص المساحات المخصصة حصريًا للعمل بعض قرائنا على الارتجال في المكاتب الصغيرة في غرف المعيشة أو غرف النوم ، ما زاد من عدم الكفاءة في الاضطرار إلى العمل من المنزل.

كما يبدو أن عدم وجود حاجز بين الحياة المنزلية والعمل يثير قلق بعض القراء الذين كانوا يعملون لساعات أكثر من المعتاد منذ بدء الحجر الصحي.

الانكماش الاقتصادي المحتمل

كان من بين مخاوف القراء عدم اليقين من مواجهة ركود اقتصادي محتمل. يتم مراقبة المشاريع التي بدأت بالفعل مراحل التصميم والبناء عن كثب ، ويرى بعض المهندسين المعماريين أن العملاء يترددون في توقيع العقود ومنح المزيد من العمل. يؤثر الخوف من هذه الأزمة المحتملة وتأثيرها بشكل لا يقاس بشكل مباشر على مخاوف المهندسين المعماريين وغيرهم من متخصصي التصميم في جميع أنحاء العالم.

استمرار البناء

في حين أن المكتب المنزلي قد يكون حلاً مؤقتًا للعديد من المهندسين المعماريين والمصممين ، فإنه يعمل فقط إلى حد معين. خلال هذا الحجر الصحي ، اعتبرت العديد من البلدان أن خدمات البناء ضرورية ، مما يعني أن المواقع لا تزال قيد البناء ، حتى عندما يطلب من المهندسين المعماريين البقاء في المنزل. يحتاج مقدار الاجتماعات والتنسيق في الموقع الذي يحدث تقليديًا من خلال التفاعلات الاجتماعية وجهًا لوجه إلى إيجاد وسيط جديد من أجل الاستمرار في إكمال المشاريع بنجاح .

“العمل من المنزل في دولة من دول العالم الثالث هو امتياز لا يتقاسمه العمال في الغالب. يضطر هؤلاء العمال المهرة إلى الاختيار بين الذهاب إلى العمل والتعرض للفيروس ، أو البقاء في المنزل ، وحرمان أنفسهم من الاحتياجات الأساسية لأنهم يعيشون. حصريا من عملهم. بعض هذه البلدان لديها حكومات تفتقر إلى المبادرات الإنسانية لمساعدتها ماليا خلال هذه الأزمة “.

كما أعرب بعض القراء عن أنهم شهدوا إدارات البناء المحلية المشاركة في الموافقات على المشروع ، لا توقف فقط بدء البناء الجديد ، ولكن أيضًا لا توافق على الرسومات التي تم الانتهاء منها منذ بدء فترة الحجر الصحي.

وقت الفراغ المستصلحة

من ناحية أخرى ، قال بعض القراء أنه على الرغم من عدد لا يحصى من التحديات والمشكلات التي تفرضها العزلة ، إلا أن هناك بعض مزايا العمل عن بعد. لم يعد من الضروري قضاء الوقت في السفر إلى المكتب ، والذي في بعض المدن مثل ساو باولو أو نيويورك يمكن أن يستغرق ساعتين في بعض الأحيان ، فقد حصل المصممون على وقت إضافي لم يكن متاحًا من قبل للأنشطة الترفيهية. لاحظ بعض المشاركين في الاستطلاع أن قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم ، والطهي ، والقراءة ، ومشاهدة التلفزيون هي أنشطة لديهم الآن المزيد من الوقت لها.

فرص إدارية إضافية

لكن أكبر فرصة ، هي كيفية تقويض لحظة الأزمة هذه وإعادة التفكير في أنماط العمل التي أصبحت شائعة في معظم مكاتب الهندسة المعمارية في جميع أنحاء العالم. إن تحسين قدرات الاتصال عن بعد ، وتخزين ملفات المشاريع في السحابة ، وتنفيذ استخدام نماذج BIM ليست سوى عدد قليل من الطرق التي اتبعتها المكاتب لتكييف وتحديث طرق ممارستها.

“من الإلزامي أن نعيد التفكير تمامًا في دورنا كمحترفين في الهندسة المعمارية. فهل سيُنظر إلينا جميعًا على أنهم ضروريون في هذا المجال؟ لا أعتقد ذلك. في إيطاليا ، لدينا 153000 قوي ، ولا يزال يُنظر إلى التصميم المعماري على أنه خدمة فاخرة. فيروس كورونافيروس سيغير أولويات الناس إلى الأفضل. هذه فرصة عظيمة لتحديد كيف تؤثر المشاريع المعمارية بشكل إيجابي على حياة الناس الذين سيقطنونهم في نهاية المطاف. ”

بداية النهاية

مع وجود أي أزمة عالمية بهذا الحجم ، هناك العديد من المخاوف والمجهول التي أعرب عنها قراءنا أنهم يواجهون في طرق عملهم الجديدة. كما هو واضح من وجهة نظرنا ، قد تكون هذه نقطة البداية لتحول متجذر في طريقة عملنا ، والتواصل ، وممارسة العمارة. على الرغم من الخوف من حدوث ركود محتمل ، يبدو أن قرائنا كمصممين من جميع أنحاء العالم يبحثون عن القوة ويؤمنون أننا لن نتغلب على هذا الأمر معًا فحسب ، بل سنكتشف أيضًا مستقبلًا أكثر إنسانية في مهنتنا.