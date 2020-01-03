كيف نظرت دول العالم الى اغتيال سليماني والمهندس؟

(المستقلة).. توالت ردود الافعال من مختلف دول العالم على عملية اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرات مسيرة قرب مطار بغداد، فجر اليوم الجمعة.

وفيما ياتي ابرز ردود الافعال الدولية والمحلية:

ترامب: سليماني كان يجب أن يقتل “قبل سنوات عدة”

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في ضربة أمريكية، كان يجب أن يُقتل “قبل سنوات عدة”.

وفي تغريدة أطلقها ترامب قال إن “الجنرال قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأمريكيين بجروح بالغة على فترة طويلة وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير، لكنه سقط!”.

وكان ترامب اكتفى بعد الضربة بتغريد صورة العلم الأمريكي وتعليق كتب فيه أن “إيران لم تفز يوما بحرب، لكنّها لم تخسر مفاوضات”.

بوتين: مقتل سليماني يهدد “بتفاقم الوضع” في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقال إن هذه العملية قد تؤدي إلى تأجيج الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

ماكرون يريد “تجنب تصعيد جديد خطير” ويدعو الى ضبط النفس بعد مقتل سليماني في العراق

أعلن قصر الاليزيه الجمعة ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبقى على “اتصال وثيق” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمتابعة الوضع في العراق “وتجنب تصعيد جديد خطير للتوتر” وانه دعا “كل الاطراف الى ضبط النفس”.

وقالت الرئاسة في بيان انه خلال اتصال هاتفي مع بوتين صباح الجمعة ذكر الرئيس الفرنسي “بتمسك فرنسا بسيادة وامن العراق واستقرار المنطقة” داعيا ايران الى “العودة سريعا الى الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية والامتناع عن اي استفزاز”.

السعودية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان أمن المنطقة

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية “مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه”.

وأكّد المصدر على “وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع”.

مصر تدعو لعدم التصعيد

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها تتابع التطورات في العراق بقدر كبير من القلق ودعت إلى تفادي أي تصعيد جديد.

وقال البيان الذي جاء بعد مقتل سليماني ”بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد“.

الأسد: الشعب السوري “لن ينسى” وقوف سليماني إلى جانب الجيش

قال الرئيس بشار الأسد إن الشعب السوري “لن ينسى” وقوف القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل الجمعة بضربة أميركية في بغداد، إلى جانب جيش بلاده بعد اندلاع النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات.

وكتب الرئيس السوري في برقية تعزية وجهها إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ونقلت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالداً في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية”.

غوتيريش: “العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في الخليج”

قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة في بيان، غداة اغتيال القائد العسكري الايراني قاسم سليماني في اعتداء أميركي في بغداد، ان “العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في الخليج”.

ودعا الامين العام “القادة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس” في هذا الظرف المتوتر، في وقت دعت فيه السلطات الايرانية الى الانتقام من قتلة سليماني.

بومبيو: واشنطن ملتزمة بخفض التصعيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، أن سليماني كان قبل مقتله في غارة جوية يخطط لعمل وشيك يهدد المواطنين الأمريكيين.

وقال بومبيو “لقد كان يخطط بشكل نشط في المنطقة للقيام بأعمال، عمل كبير، كما وصفه، كان سيعرض حياة العشرات أن لم يكن المئات من الأمريكيين للخطر”، مؤكدا “كنا نعلم أنه وشيك، كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا”.

وصرح في وقت سابق أن الولايات المتحدة “ملتزمة بخفض التصعيد” بعد مقتل سليماني. وغرّد بومبيو أنه تحدث إلى نظيره البريطاني دومينيك راب.

وكتب في التغريدة “نقدر بأن حلفاءنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يمثلها فيلق القدس الإيراني” مضيفا أن الولايات المتحدة “تبقى ملتزمة بخفض التصعيد”.

ألمانيا: النزاعات لا تحل إلا عبر الدبلوماسية

عبرت ألمانيا الجمعة عن “قلقها الشديد” وحضت على ضبط النفس و”خفض التصعيد” بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق.

وقالت أولريكي ديمير الناطقة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “نحن في مرحلة خطيرة من التصعيد. من المهم الآن التحلي بضبط النفس للمساهمة في خفض التصعيد”.

وأضافت ديمير “نحن أيضا ننظر الى أنشطة إيران في المنطقة بقلق شديد”، لكنها حذرت من أن النزاعات “لا يمكن أن تحل إلا عبر السبل الدبلوماسية”.

الإمارات: لا بد من تغليب الحكمة

طالبت الإمارات بعدم التصعيد بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد فجر الجمعة، في عملية تثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.

وغرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر “في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد”.

وتابع “القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال”.

بريطانيا: دعوة إلى خفض التصعيد

دعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الجمعة “كل الأطراف الى خفض التصعيد” بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد”.

وقال الوزير البريطاني في بيان “كنا نرى على الدوام التهديد العدائي” الذي يشكله فيلق القدس بقيادة الجنرال سليماني، مضيفاً “بعد مقتله نحض كل الأطراف على خفض التصعيد. اندلاع نزاع جديد ليس في مصلحتنا”.

الحوثيون يدعون لرد “سريع ومباشر” ضد القواعد الأميركية بعد مقتل سليماني

دعا الحوثيون في اليمن إلى “رد سريع ومباشر” ضد القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، بعد مقتل سليماني.

وكتب القيادي في الجناح السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي على “تويتر”، “نتقدم بأحر التعازي (…) في استشهاد المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما”.

وتابع “هذا الاغتيال مدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل”.

السيستاني يصف الضربة الأمريكية بـ”الاعتداء الغاشم”

وصف المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة الضربة الجوية الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، ب”الاعتداء الغاشم”.

واعتبر السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد أن “الاعتداء الغاشم بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية” يمثّل “خرقاً سافراً للسيادة العراقية وانتهاكاً للمواثيق الدولية”. وهتف الكربلائي مع المصلين “كلا كلا أمريكا”.

نتنياهو يقطع زيارة رسمية إلى اليونان

قطع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة زيارته الرسمية لليونان ليعود إلى إسرائيل بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد، كما أفاد مكتبه لوكالة فرانس برس.

وأشاد نتنياهو الجمعة بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب التصرف “بسرعة وبقوة وبحزم” عبر شن ضربة أدت الى مقتل سليماني في العراق.

وقال عند مغادرته اليونان قاطعاً زيارته للعودة إلى اسرائيل، “مثلما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها يحق للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها”.

فرنسا: دورنا أن نتحدث إلى الجميع

دعت فرنسا إلى “إحلال الاستقرار” في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، معتبرة بلسان وزيرة الشؤون الأوروبية في حكومتها أميلي دو مونشالان أن “التصعيد العسكري خطير دائماZ”.

وقالت الوزير الفرنسية لإذاعة “أر تيه أل” الجمعة “نستيقظ في عالم أكثر خطورة. التصعيد العسكري خطير دائماً” مضيفةً “عندما تجري مثل هذه العمليات نرى أن التصعيد متواصل بينما نرغب قبل كل شيء بالاستقرار وخفض التصعيد”.

وأشارت دو مونشالان إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية، جان-ايف لودريان، سيجريان محادثات خلال النهار “مع كل الفاعلين” في المنطقة، بدون أن تضيف أية تفاصيل.

وأكدت أنه “على المستوى الأوروبي يجب أن نعمل في أطر تعددية جماعية وتجنب أن تقوم القوى، ضد بعضها البعض، بلعبتها بطريقة لا يمكن التكهن بها”. وأضافت “دورنا ليس أن نقف مع هذا الطرف أو ذاك بل أن نتحدث إلى الجميع”.

نصر الله: القصاص مسؤولية كلّ المقاومين في العالم

وعد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بمعاقبة “القتلة المجرمين” المسؤولين عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أميركية على بغداد فجر اليوم، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان صدر عن نصر الله أن “القصاص العادل مسؤولية كلّ المقاومين في العالم”.

روسيا: مغامرة أميركية ستفاقم التوتر في المنطقة

حذرت روسيا الجمعة من أن مقتل الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية إن “مقتل سليماني… كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة”. وأضافت الوزارة “سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني”.

واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة العراق فوراً

طالبت واشنطن رعاياها في العراق بمغادرة الأراضي العراقية فوراً في أعقاب الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة صباح اليوم وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

ووصف بيان لوزراة الدفاع الأميركية أن مقتل سليماني يأتي كإجراء دفاعي اتخذه الجيش الأمريكي بناء على توجيه من الرئيس لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج.

العراق يصف الهجمة بالـ”عدوان”

ودان العراق الهجمة الأمريكية التي استهدفت أرضه وأسفرت عن مقتل سليماني، ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي الهجمة بالـ”عدوان”.

الصدر يدعو لتجهيز “المجاهدين”

وأصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر، أمراً بجهوزية “المجاهدين” وجيش الإمام المهدي وغيره من الفصائل العراقية المسلحة المتحالفة معه بهدف “حماية العراق”.

ووجه الصدر تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التغريدة واصفاً مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، بـ”استهداف الجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية”.

بيلوسي: قتل سليماني بضربة أميركية يهدد “بتصعيد خطير”

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إدارة ترامب إلى إطلاع المشرعين على الفور على تفاصيل الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل سليماني وما يعتزم البيت الأبيض فعله بعد ذلك.

وقالت بيلوسي في بيان في وقت متأخر يوم الخميس “الغارة الجوية الليلة تزيد من احتمالات التصعيد الخطير للعنف. لا يمكن لأمريكا والعالم أن يتحملوا تصاعد التوترات إلى درجة اللاعودة.”

وأضافت أن الضربة نفذت دون “تصريح باستخدام القوة العسكرية” ضد إيران ودون استشارة الكونغرس: “يجب إطلاع الكونغرس بالكامل على الفور على هذا الوضع الخطير والخطوات التالية التي تدرسها الإدارة ، بما في ذلك التصعيد الكبير في نشر قوات إضافية في المنطقة”.

دمشق تدين “العدوان الأمريكي الجبان”

دانت سوريا عبر إعلامها الرسمي الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة في العراق وأسفر عن مقتل سليماني ووصفته “بالعدوان الأمريكي الجبان”

حماس تدين “العربدة الأميركية”

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “العربدة والجرائم الأميركية” بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية “الدماء التي تسيل في المنطقة العربية” .

وعبرت حماس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه عن “خالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني (…) الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات”.

كما تقدمت “بالتعزية للشعب العراقي الشقيق باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأميركية الغادرة”.

وأكدت الحركة في بيانها أنها “تدين هذه العربدة والجرائم الأميركية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم”.

وأضافت أن الولايات المتحدة “تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها”.

روحاني: إيران و”الدول الحرة” ستنتقم لسليماني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن إيران و”الدول الحرة” في المنطقة ستنتقم لمقتل سليماني، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس للأنباء.

على خامنئي يتوعد “بانتقام قاس”

وكان المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، توعد الولايات المتحدة الأميركية “بانتقام قاس” رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

ظريف: تصعيد خطير ومتهور

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أنّ مقتل سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة بأمر من الرئيس دونالد ترامب، يمثّل “تصعيداً خطيراً للغاية ومتهوّر”.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر إنّ “عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة باستهداف واغتيال الجنرال سليماني – القوة الأكثر فعالية في محاربة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة وسواها – هو تصعيد خطير للغاية وطائش”.

وأضاف أنّ “الولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية كل عواقب مغامرتها المارقة”.

القائد السابق للحرس الثوري: شرّ انتقام

كذلك توعّد محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتّحدة بـ”الانتقام” لمقتل سليماني.

وقال رضائي في تغريدة على تويتر إنّ “سليماني انضمّ إلى إخوانه الشهداء لكنّنا سننتقم له من أميركا شرّ انتقام”.

الصين تدعو للهدوء

في حين دعت الصين إلى “الهدوء وضبط النفس” بعد مقتل سليماني في الغارة الأميركية على العراق.

غارة جوية بأمر من ترامب

كان الحرس الثوري الإيراني قد أكد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

وقال الحرس الثوري في بيان تم بثه عبر التلفزيون الإيراني إنّ “الحرس الثوري يعلن أنّ (…) الحاج قاسم سليماني استشهد في هجوم أميركي استهدف مطار بغداد هذا الصباح”.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن الضربة الصاروخية نفّذتها مروحيات أميركية، وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الأميركية صباح اليوم. وأضاف مسؤول في البنتاغون إن العملية تمّت بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنّ الجيش الأميركي نفّذ هذه المهمة.

وإثر بيان الحرس الثوري بثّ التلفزيون الإيراني صوراً لسليماني ظهر فيها الجنرال وهو يؤدّي الصلاة أو يبتسم، في حين علت الشاشة شارة سوداء حداداً.