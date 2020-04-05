كيف سيتغير السكن بفضل فيروس كورونا؟

المستقلة / تواجه البشرية تحديًا جماعيًا جديدًا لم يسبق له مثيل في حياتنا. واحدة من العزلة ، مدفوعة بالحجر الذاتي ، لفترة غير معروفة. إنها تجربة اجتماعية بدون نتائج يمكن التنبؤ بها. لكن الثابت في المعادلة هو العمارة.

نظرًا لأن أكثر من نصف سكان العالم يسكنون المدن أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، فإن المليارات من الأشخاص يقيمون حاليًا في مساحات صغيرة ، مفصولة عن بعضها البعض بالطوب والخرسانة والفولاذ. خلقت تجربة الإسكان الاجتماعي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين نموذجًا معماريًا جديدًا ، تفاقمت بهيكل اجتماعي أساسي ، مدفوعًا بالرأسمالية ، أخبرتنا أن نهتم بأعمالنا الخاصة. بطريقة ما ، خلال عصر الارتفاعات العالية التي تلت ذلك ، حولت فكرة العزلة هذه إلى رمز مكانة ، حيث أن البنتهاوس الخاصة ، التي يتم الوصول إليها بواسطة المصاعد الخاصة ، تطفو اليوم عاليا فوق شوارع المدينة.



قبل هذا الوباء العالمي بوقت طويل ، أصبحت حساساً جداً لهذه الطريقة الرأسية ثنائية الأبعاد للعيش. حالة العزلة هذه ، بالنسبة للكثيرين حول العالم ، كانت هنا بالفعل. سواء كانت غرفة نوم واحدة في مبنى سكني مجهول ، أو بنتهاوس زجاجي مزدوج في برج طويل يطل على نهر الشرق ، فقد حولنا العيش الرأسي إلى مختلسين ومراقبين ، بدلاً من المشاركين. لقد جعلني أشتاق إلى طريق مسدود شبابي ، عندما كانت أمي وأصدقاؤها يصفرون من الشرفة ، دعوة للعمل ، سمفونية من الأصوات ، نغمة مميزة لكل طفل صغير ليتبعه في المنزل. ذهب في العديد من الأحياء هي الأطواق ، كرة العصا في الشارع ، الإيثار الذي يتجاوز الفرد إلى الجماعية. نعتزم في التصميم استخدام العمارة لسد المجتمعات وخلق مساحات للوصلات التي فقدت في عقود التخطيط الحضري ، حيث أخذ الاندفاع لاستيعاب الأولوية على ضرورة الاستيعاب.

في حين أن تأثير هذا الفيروس على نوعية حياتنا لا يزال يتكشف ، يبقى السؤال ، ما هو التأثير المستقبلي على المجتمع؟ أي بصمة على ذاكرتنا الجماعية ستبقى وكيف ستغيرنا؟

أعتقد أن للهندسة المعمارية القدرة على تشكيل السلوك. توضح الظروف القاسية غالبًا ما هو غامض أو غير مؤكد. نقول ، على سبيل المثال ، أن الصداقة الحقيقية تظهر في أوقات الشدة ، وأن القيادة تقاس في أوقات الشدة. إن طبيعة حالات الطوارئ هي أنها تثير أسئلة حادة حول أسلوب حياتنا وبنيتنا الاجتماعية وتفاعلاتنا. خلال 11 سبتمبر أدى هذا إلى الحاجة إلى مزيد من الأمن. في عام 2020 ، مع انحسار موجة COVID-19 ، أعتقد أنه ستكون هناك حاجة أكبر للألفة داخل المجتمعات.

لا يجب أن تكون الكثافة هي العدو – يمكن أن يكون المجتمع المصمم جيدًا هو الحل. تحتوي القرى الأوروبية ، مع شرفاتها وساحات الفناء الداخلية وخطوط الملابس المشتركة ، على طبقة داخلية من الألفة. أعلم أن الهندسة المعمارية لديها القدرة على تنشيط المجتمعات بنفس الطريقة ، حتى لو كانت بشكل أكثر حداثة. حتى المدينة الصغيرة العملاقة المكونة من بلوكين ، والمكونة من مليون قدم مربع ، وإسكان 4000 شخص تحت سقف واحد ، يمكن أن تشعر وكأنها حي وخفيفة ومتجددة الهواء ومليئة بالأغنية.

ما الذي يجب أن نزنه من هذا الوباء المشترك؟ أحد أكبر المخاوف اليوم هو الشعور بالوحدة والاكتئاب الحاد. عند التفكير في المرونة ، يجب أن نفكر في المرونة الاجتماعية أيضًا. بصفتي مهندسًا معماريًا يعيش في مدينة نيويورك ، كنت دائمًا أضع قيمة كبيرة على المساحات الخضراء والمساحات الداخلية والخارجية واتصالًا بالطبيعة. يجب علينا معالجة الضوء وجودة الهواء والقدرة على الخروج والدعوة من منظور جديد مليء بالروائح والأصوات. لكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد شرفة لمشاركة مثل هذه التجارب البشرية. يحتاج الناس إلى الشعور بالأمان في منازلهم ، ولديهم “منطقة” مشتركة تسمح للجيران برؤية بعضهم البعض والاستماع إليه. بينما يُنظر إلى وسائل الراحة غالبًا على أنها جنون أو بدعة ، فإننا نعتبرها النسيج الاجتماعي الجديد. نحن نراهم كحي جديد. الجدران الخضراء وساحات الفناء الداخلي لا تكون تلبيس للنوافذ ، فهي صلة مباشرة من دماغك إلى الغرائز النهارية الأصلية التي لدينا كبشر على الأرض.

في حين أن الوضع الناجم عن الفيروس التاجي لا يزال يتكشف ، فإن بعض الأشياء أصبحت بديهية. يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لترتيب منازلنا في مدننا الكثيفة بشكل متزايد حيث يمكننا الاستمتاع بالخصوصية مع الاعتراف بجيراننا ، حيث يمكننا جميعًا الوصول إلى المساحات الخارجية والشعور بأشعة الشمس على وجوهنا. وسائل الراحة التي لا يتم دفنها ، ولكن يتم التعامل معها على أنها رفاهية ، مما يمنحنا خيار المشاركة الاجتماعية أو الوقت بعيدًا عن بعضها البعض ، والذي يخلق الزوايا وكذلك الترفيه. هذا ما يعنيه التصميم الذكي في المستقبل. التصميم الذي يلبي جميع احتياجاتنا ، حقوقنا وغرائزنا ، التي تتحدث إلى الكل الجماعي ، وبالتالي الصالح الجماعي.