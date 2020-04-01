كيف سيؤثر COVID-19 على مستقبل العمل؟

المستقلة/ لقد غيرت جائحة COVID-19 طريقة عملنا حول العالم. من العمل عن بعد والتعلم عن بعد إلى الأحداث الافتراضية ، أعاد المصممون التفكير بسرعة في سير العمل التقليدي للبقاء على اتصال. مع ظهور كل من التباعد الاجتماعي المفروض ذاتيًا والتكليف ، بالإضافة إلى التحول العالمي نحو العمل عن بُعد نستكشف تأثير COVID-19 وماذا سيعني المستقبل.

بدأ جائحة COVID-19 في تغيير طريقة العمل في جميع أنحاء العالم. مع تقييم المهندسين المعماريين والمعلمين والمصممين والتطلع إلى المستقبل ، ما هي بعض الدروس الرئيسية التي تعتقد أنها ستخرج من هذه الأزمة؟

في الوقت الحالي ، من الصعب النظر إلى الأسبوع الماضي. ولكن عندما يكون جائحة COVID خلفنا ، سيكون لدينا مساحة للتفكير في الكيفية التي يمكن أن تكون بها الصناعة أكثر مرونة. هناك عدد من العوامل التي تتقاطع مع هذا – كيف يمكن لممارسات الهندسة المعمارية أن تجعل سير عملها أكثر مرونة في مواجهة الاضطراب الجسدي؟ ما هي البرامج التي لا نستخدمها حاليًا بشكل كامل؟ ماذا عن المساحات التي نصممها؟ إذا كان العمل عن بعد سيصبح جزءًا أكبر من مستقبلنا ، فماذا يعني ذلك للتصميم السكني؟ كيف يمكننا إنشاء بيئة عمل ومعيشة في المساحات التي تصبح أصغر وأصغر فقط.

أن أهم شيء سنتعلمه هو الإبطاء والتوقف عن الإنتاج المفرط. في الواقع ، أعتقد أن أولوياتنا ستتغير وسيكتسب العالم كله وجهات نظر جديدة. أنا لا أقول أن كل شيء سيتغير بشكل جذري ، ولكن سيكون لدينا اعتبارات جديدة ، وتأملات جديدة وتصورات جديدة يجب أخذها في الاعتبار. سوف تشكك الأفكار الناشئة في استخدامنا للفضاء وعلم النفس الكامن وراءه ، حيث سيعيد تقييم استجاباتنا في حالات الطوارئ ، وشركاتنا وبيئتنا وقدرتها على التكيف ، واستعدادنا لمواجهة العقبات المستقبلية.

أنه من الصعب النظر إلى الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة واستخلاص النتائج. ومع ذلك ، أعتقد أن وجهة النظرحول المرونة تصل إلى سؤال أكبر حول العلاقة بين التصميم وظروف العمل. أود أن أرى تباطؤ المزيد من المهن ،، لمعالجة ظروف العمل غير الصحية التي تستمر إلى الأبد. من ثقافة الليالي والساعات الطويلة إلى العمل غير الرسمي وكيف أن الإجراءات الأمنية التقليدية في خطر متزايد ، نحتاج إلى اتخاذ خطوة إلى الوراء وإعادة تقييم ما لا يعمل.

و لطالما ارتبطت العمارة بساعات العمل ، بما في ذلك كيفية فوترة المشاريع للعملاء. كيف تعتقد أن العمل عن بعد سيدفع المهندسين المعماريين إلى التفكير بشكل أوسع في الاقتصاد القائم على المنتج ، بما في ذلك تقليل عدد ساعات العمل في أسبوع العمل؟

العمارة مجال معقد للغاية. أعتقد أن النظام يجب أن يتحول بالتأكيد إلى اقتصاد قائم على المنتج ، ويحكم على جودة العمل بدلاً من الوقت الذي يقضيه في القيام بذلك. أعتقد أيضًا أن العمارة ستستغرق دائمًا عملية طويلة لا محالة. هناك الكثير للنظر فيه عند التصميم والعديد من الجوانب للدراسة.

ويجب إعادة النظر في الطريقة التي يقدر بها المهندسون المعماريون خدماتهم ، فإن سعر الساعة هو طريقة واحدة لقياس القيمة. كمية العمل ، إجمالي قيمة البناء ، المواعيد النهائية ، نطاق الأعمال ، كل هذه العوامل يمكن أن تصاغ في شكل جديد من المشتريات والعقود والفواتير. كنموذج عمل ، نحتاج إلى الابتعاد عن نهج 9-5 القديم في العمل (وربما نتوقف عن خداع أنفسنا في التفكير أننا نعمل فقط 9-5 في المقام الأول). يقول قانون باركنسون “يتوسع العمل لملء الوقت المتاح لإنجازه”. إذا انتقلنا من هيكل قائم على الوقت إلى هيكل قائم على الإخراج ، فقد نجد أن المهام التي ملأت يومنا القابل للفوترة قد تستغرق 3 ساعات فقط ، حيث يوجد الحافز لإكمال عملك على مستوى عالٍ ، في الوقت المناسب ، واستخدام وقتك المكتسب حديثًا لاستكشاف شغفك.

ما هي مسؤولية وسائل الإعلام خلال أزمة مثل COVID-19؟

أن وسائل الإعلام بشكل عام تضيف شعورًا بالتوتر والقلق خلال هذه الفترة. من ناحية ، يرغب الناس في البقاء على اطلاع ، ولكننا لا نريد أيضًا أن ينطق كل عنوان نهاية العالم. هناك شيء يمكن تعلمه وقصص لما يعمل ، من الأفعال الأنانية إلى الأفكار الجديدة. آمل أن تستخدم وسائل الإعلام (والناس بشكل عام) هذه الفرصة لإيجاد طرق بناءة لدعم بعضهم البعض.

و مسؤولية الإعلام المعماري واسعة للغاية. على الرغم من أهمية البقاء في السياق وإنشاء محتوى يمكن أن يساعد في تحسين حياة الناس خلال هذه الظروف ، إلا أنني أعتقد أيضًا أن الوسائط الموجهة للهندسة المعمارية يجب أن تركز على نشر الإيجابية من خلال مناقشة المواضيع التي لا تتعلق بالوباء. هذا يعني بشكل أساسي أن كل ما نمر به هو مؤقت وفي النهاية سنعود إلى حياتنا ، ربما نسخة أفضل مما كان لدينا من قبل.

بالنسبة للإعلام المعماري ،هنالك فائدة قليلة في تجدد التحديثات الحية للإحصاءات والتحذيرات التي نراها في وسائل الإعلام الرئيسية. بدلاً من ذلك ، نحتاج إلى استيعاب واقعنا وظروفنا الحالية ، وإنشاء محتوى يمكن أن يساعد المهندسين المعماريين والمصممين في توجيههم. نظرًا لخبرتنا الخاصة في الاتصال الرقمي ، هناك مسؤولية محددة لنا لمشاركة ما تعلمناه. إن الرد على هذه الأزمة يكمن في التعاون على مستوى المجتمع ، سواء كان ذلك جسديا.

لا يمكننا أن ندع كل شيء يعود إلى حالته السابقة بعد انتهاء هذه الأزمة. ما وراء العمارة ، كشفت هذه الأزمة عن اقتصاد حيث الغالبية العظمى من الذين فاتتهم أجرًا بعيدًا عن الاضطراب المالي ، وأنظمة من الرعاية الصحية إلى الزراعة التي عانت من ضعف مزمن ، بالتأكيد هنا في المملكة المتحدة وأيرلندا. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير جذريًا في عائداتنا وعمليات البنية التحتية للمستقبل. في الهندسة المعمارية ،نحتاج إلى استخدام هذا كفرصة للتفكير في الطبيعة المتغيرة للعمل ، وما يعنيه للمكاتب التقليدية ، وكيف سيتم ترجمة عالم العمل الجديد إلى مساحات معمارية جديدة.

و من السابق لأوانه القول بصدق. صحيح أننا سنعيد النظر في كل شيء ، من المكاتب إلى منازلنا ومدينتنا وشوارعنا وحدائقنا ووسائل النقل وما إلى ذلك. ستظهر الكثير من الاتجاهات ، كما هي بالفعل ، لكنني أعتقد أن تلك التي ستتمسك في وقت لاحق ، بعد العاصفة. ستتغير بعض الأشياء ولكن لا أعتقد أن إجراءات جذرية ستحدث في المستقبل القريب. أعتقد أنها ستكون عملية طويلة من التعديلات. لدينا الكثير من التفكير أمامنا.