كيف ستكون وظائف المستقبل الأكثر طلبا؟

المستقلة /نشرت مجلة “إيكيبوس إي تالنتوس” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن مستقبل الوظائف الناشئة والمهارات المهنية التي ستكون الأكثر طلبا في المستقبل.

وقالت المجلة في تقريرها، إنه في كل مرة يعقد فيها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، يقع تحليل استنتاجاته بالتفصيل لمحاولة تسليط الضوء على الوظائف الناشئة التي ستحدد مستقبل العمل، فضلا عن المهارات التي ستشهد أكثر طلبا في هذا السيناريو المستقبلي.

وبينت المجلة أن هذا الأمر ليس من فراغ، وإنما لأن هناك بعض المهن التي ستصبح مؤتمتة بالكامل، ومن المتوقع أن تظهر مهن أخرى، ليست موجودة اليوم، والتي ستتطلب تدريبا لم يقع إعداده بعد.

هناك أيضا متطلبات اجتماعية واقتصادية ستجعل الموظفين في حاجة دائما إلى إعادة تدريب أنفسهم باستمرار. يندرج كل هذا ضمن سيناريو متقلب يسوده الغموض، وفق ما قالت المجلة.

وأوردت المجلة أنه في هذا السيناريو الذي يولد الكثير من الشكوك، وقع تسليط الضوء على ما سيتطلبه ذلك من الموظفين والموظفات.

وفي هذا السياق، ستوضح كيفية استمرار المهارات التكنولوجية في السيطرة على وظائف المستقبل وكيف قدّر منتدى دافوس أيضا أن المهارات البشرية وشبكتها ما زالت مهمة، على الرغم من التحذيرات بأن هناك خللا في توازن الأشخاص الذين يكتسبون المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

وأضافت المجلة أن أنواع الوظائف الناشئة في الاقتصاد العالمي تغطي مجموعة واسعة من المهن والمهارات، مما يعكس الفرص المتاحة للعمال من جميع المستويات التعليمية للاستفادة من الوظائف الناشئة والاقتصاد الجديد.

في هذا الصدد، يوفر تحديد الوظائف الناشئة والمهارات التي يحتاجون إليها معلومات قيمة لتوجيه الاستثمارات في التدريب وتمهيد الطريق لثورة صقل المهارات، حيث يبحث الناس عن مهارات جديدة للاستمرار.

المهارات التكنولوجية

أضافت المجلة أنه كل الوظائف الناشئة لا تتطلب مهارات تكنولوجية صعبة، لكن يتطلب كل عمل ناشئ مهارات تكنولوجية أساسية من قبيل محو الأمية الرقمية، وتطوير الشبكة أو تصميم الرسوم البيانية.

بالإضافة إلى ذلك، يستشهد موقع إي برفيسيونال بثلاثة أنواع من الأعمال الواردة في تقرير “وظائف الغد للمنتدى الاقتصادي العالمي”، وهي الحوسبة السحابية والهندسة وتجميع البيانات، والتي تعد أيضا من بين الأسرع نموا بشكل عام، والتي تتطلب مهارات تتعلق بالتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ونظرا لأن التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار، فإن العديد من الأدوار في مجالات مثل المبيعات والتسويق ستتطلب فهما أساسيا للذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى، يعد البلوك تشين والحوسبة السحابية، والمنطق التحليلي والذكاء الاصطناعي من بين أكثر المهارات التكنولوجية المطلوبة التي نراها على لينكد إن.

مهارات متمركزة حول الإنسان

أوضحت المجلة أنه لسائل أن يسأل في هذه الحالة، “ماذا عن القدرات الفريدة للإنسان في مرحلة الأتمتة المتزايدة؟ على الرغم من أن هذه القدرات لا تتطور بسرعة مثل الوظائف التي تهيمن عليها التكنولوجيا، إلا أن المبيعات الجديدة وإنتاج المحتوى وأدوار الموارد البشرية تظهر أيضا كمكمل لقطاع التكنولوجيا المتنامي بسرعة.

ويظهر البحث الرسمي للمنتدى أن “المتخصصين في اكتساب المواهب وخبراء العملاء الناجحين ومساعدي وسائل التواصل الاجتماعي تعد من بين المهن الأسرع نموا، إلى جانب جميع الوظائف التي تعتمد على مجموعة مهارات أكثر تنوعا، لا سيما المهارات الناعمة”.

وفي الختام، أشارت المجلة إلى أنه من المحتمل أن يزداد الطلب على المهارات الناعمة مع تعميم الأتمتة، حيث يُظهر أحدث “تقرير عن اتجاهات المواهب العالمية” للمنتدى أن خبراء الموارد البشرية يحددون الطلب على هذا النوع من المهارات كأهم اتجاه على المستوى العالمي.

ومن أبرز هذه المهارات نجد الإبداع والإقناع والتعاون، التي يستحيل عمليا تشغيلها آليا، مما يعني أنه إذا كان لديك هذه القدرات، فستكون أكثر قيمة للمؤسسات في المستقبل.