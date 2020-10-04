كيف ردت ياسمين صبري على سيدة طلبت الطلاق من زوجها بسببها ؟

المستقلة / منى شعلان/ علقت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على إجرائها عملية تجميل وتحويلها لنجمته المفضلة “ياسمين”.

وكتبت ياسمين على حسابها الشخصي عبر موقع “تويتر”: “نفسي أشوف نرمين عشان أقولها أنها تستاهل الحب والاهتمام جنة يمتلئ قلبها ويفيض، وإنها تستحق” ، كما تسألت فى تغريدة أخرى عن كيفية التواصل مع السيدة صاحبة طلب الخلع.

وتداولت محكمة الأسرة في مصر، دعوى خلع تقدمت بها سيدة حديثة الزواج بطلب الطلاق خلعا من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة “ياسمين”، وطلبه الدائم من زوجته أن تقلدها في ملابسها وطريقة كلامها وحركاتها وهو ما ينفي شخصيتها بحسب عريضة الدعوى.

و أثبتت الزوجة الشابة في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري، وأضافت: قالى أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقى شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص.

وأكدت إنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.

وأشارت في الدعوى إلى انها عانت نفسيا من مقارنته الدائمة بينها وبين الجميلات من المشاهير وبخاصة ياسمين صبري، ولم تجد حلا لإنهاء معاناتها النفسية إلا طلب الطلاق.